- Быстрее выдача разрешений на строительство: страна полагается на технологии

Министерство строительства и жилья в Баден-Вюртемберге активно внедряет виртуальную службу выдачи разрешений на строительство. Из 208 органов, уполномоченных выдавать разрешения на строительство, 199 уже присоединились к проекту, как сообщила агентству DPA министр Николь Разави (ХДС) в Штутгарте. "60 уже полностью функционируют, и каждую неделю добавляются новые."

Новая платформа позволяет подавать только полные заявки, что предотвращает длительные недоразумения и упрощает процесс для обеих сторон. Все участники могут отслеживать текущий статус. "Если есть запрос, его можно урегулировать гораздо быстрее, чем раньше."

Разави также отметила, что процедуры ускорятся, так как документы будут подаваться напрямую в соответствующие органы, а не в муниципалитеты. "Решение по заявке на строительство также будет передано в электронном виде." В настоящее время строительство не выгодно никому из-за большого количества правил и длительных процедур, поэтому цифровое подача заявки на строительство так важна.

По словам Разави, Баден-Вюртемберг является пионером в этом проекте. Из 87 органов, уже полностью функционирующих по всей стране, 60 находятся в юго-западной части. Это составляет 69 процентов. Уже более 2100 заявок на строительство были полностью обработаны в цифровом виде в этом регионе. Программное обеспечение для виртуальной службы выдачи разрешений на строительство не было разработано самим штатом, а было взято из Мекленбурга-Передней Померании.

Для подачи полной заявки на платформе требуется разрешение на строительство. Виртуальная служба выдачи разрешений на строительство передаст решение в электронном виде.

Читайте также: