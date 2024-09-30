Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиБюджет на жилье

Было отмечено значительное увеличение кредитования на 80%.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Количество домохозяйств, получающих жилищное пособие, резко возросло, увеличившись на 80%.
Количество домохозяйств, получающих жилищное пособие, резко возросло, увеличившись на 80%.

Было отмечено значительное увеличение кредитования на 80%.

Согласно изменениям в законодательстве в 2023 году, количество немецких домохозяйств, получающих жилищную помощь, существенно возросло на 80%.

По данным Федерального статистического управления в Висбадене, опубликованным в понедельник, это увеличение составило около 1,2 миллиона домохозяйств, что на 521 700 больше, чем в конце 2022 года. Это составляет 2,8% всех частных домохозяйств, которые полагаются на государственную поддержку.

Основной причиной такого роста стало вступление в силу в 2023 году Закона о дополнительной жилищной помощи, расширившего критерии eligibility. Кроме того, размер жилищной помощи также был увеличен. К концу 2023 года средний ежемесячный размер жилищной помощи для домохозяйств, получающих только жилищную помощь, составил 297 евро на домохозяйство, что на 106 евро больше, чем в конце 2022 года. Для домохозяйств, получающих смешанную помощь, размер помощи составил 247 евро, что на 70 евро больше, чем в предыдущем году. Кроме того, общий расход федеральных и земельных правительств резко возрос с примерно 1,8 миллиарда евро в 2022 году до 4,3 миллиарда евро.

Что касается федеральных земель, то в конце 2023 года частные домохозяйства в Мекленбурге-Передней Померании имели самую высокую зависимость от жилищной помощи, с 5,5% домохозяйств, получающих ее. В то же время, Бавария имела самую низкую долю — 1,6%.

К концу 2023 года около 98% домохозяйств, получающих жилищную помощь, имели всех членов домохозяйства, имеющих право на жилищную помощь. В то же время, около 2% состояли из смешанных домохозяйств, в которых некоторые члены имели право, а другие — нет.

Существенный рост жилищной помощи главным образом был вызван внедрением Закона о дополнительной жилищной помощи, который расширил критерии eligibility и размер жилищной помощи. В результате бюджет на жилище существенно вырос с 1,8 миллиарда евро в 2022 году до 4,3 миллиарда евро в 2023 году.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Deutsche Bahn предоставляет скидку 50% на Bahncard 50 в течение двух недель.
Политика

Deutsche Bahn предоставляет скидку 50% на Bahncard 50 в течение двух недель.

Deutsche Bahn предоставляет скидку 50% на Bahncard 50 в течение двух недель. Начиная со следующей вторника, Deutsche Bahn предлагает стандартную Bahncard 50 по сниженной цене примерно на две недели. Как сообщает компания в понедельник, Bahncard 50 для лиц в возрасте от 27 до 64 лет будет стоить 122 евро вместо

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Украина: ПВО успешно сорвало атаку на Киев
Политика

Украина: ПВО успешно сорвало атаку на Киев

Украина: ПВО успешно сорвало атаку на Киев В полночь часы пробили двенадцать, и Россия начала новую серию воздушных атак на Украину, на этот раз сосредоточив внимание на Киеве. Область столицы тревожно наполнилась пронзительными звуками сирен, которые эхоносили часами. По данным городской военной администрации, они наблюдали многочисленные российские дроны, курсирующие вокруг

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Размышляя о своих опытах в противостоянии потенциальным вице-президентам,ifacts_Michael Smerconish...
Политика

Предыдущие дебаты Вальца и Вэнса могут дать нам представление об интенсивной конкуренции, запланированной на вторник.

Единственный устроенный дебат между вице-президентами, проходящий во вторник вечером, за пять недель до выборов, может завершить публичные выступления вице-президента Камалы Харрис и экс-президента Дональда Трампа перед значительной аудиторией на национальном телевидении.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Бывший немецкий федеральный министр иностранных дел Ганс-Дитрих Геншер найден на веранде немецкого...
Политика

По знаменитой, сокращенной декларации Геншера.

По знаменитой, сокращенной декларации Геншера. В 1989 году тысячи восточногерманцев стремились к изменениям и искали убежища в посольстве ФРГ в Праге, надеясь сбежать на Запад. 30 сентября толпа в посольстве получила хорошие новости от федерального министра иностранных дел Ганс-Дитриха Геншера. Йенс Хазе, ныне 54-летний, был одним из счастливчиков, перелезших через

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Deutsche Bahn предоставляет скидку 50% на Bahncard 50 в течение двух недель.
Политика

Deutsche Bahn предоставляет скидку 50% на Bahncard 50 в течение двух недель.

Deutsche Bahn предоставляет скидку 50% на Bahncard 50 в течение двух недель. Начиная со следующей вторника, Deutsche Bahn предлагает стандартную Bahncard 50 по сниженной цене примерно на две недели. Как сообщает компания в понедельник, Bahncard 50 для лиц в возрасте от 27 до 64 лет будет стоить 122 евро вместо

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Украина: ПВО успешно сорвало атаку на Киев
Политика

Украина: ПВО успешно сорвало атаку на Киев

Украина: ПВО успешно сорвало атаку на Киев В полночь часы пробили двенадцать, и Россия начала новую серию воздушных атак на Украину, на этот раз сосредоточив внимание на Киеве. Область столицы тревожно наполнилась пронзительными звуками сирен, которые эхоносили часами. По данным городской военной администрации, они наблюдали многочисленные российские дроны, курсирующие вокруг

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Электрический Opel Mokka способен преодолевать большие расстояния.
Авто

Электрический Opel Mokka способен преодолевать большие расстояния.

Электрический Opel Mokka способен преодолевать большие расстояния. Начало с мощного заряда для электрической версии Opel Mokka приносит клиентам большее расстояние. ntv.de протестировал стильный Рюссельхаймер. Opel решил оживить вещи при представлении своей последней модели - электрический Mokka не совсем новый, но он определенно получил обновление. Более конкретно, электрическая версия компактного

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Размышляя о своих опытах в противостоянии потенциальным вице-президентам,ifacts_Michael Smerconish...
Политика

Предыдущие дебаты Вальца и Вэнса могут дать нам представление об интенсивной конкуренции, запланированной на вторник.

Единственный устроенный дебат между вице-президентами, проходящий во вторник вечером, за пять недель до выборов, может завершить публичные выступления вице-президента Камалы Харрис и экс-президента Дональда Трампа перед значительной аудиторией на национальном телевидении.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно