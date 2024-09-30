Было отмечено значительное увеличение кредитования на 80%.

Согласно изменениям в законодательстве в 2023 году, количество немецких домохозяйств, получающих жилищную помощь, существенно возросло на 80%.

По данным Федерального статистического управления в Висбадене, опубликованным в понедельник, это увеличение составило около 1,2 миллиона домохозяйств, что на 521 700 больше, чем в конце 2022 года. Это составляет 2,8% всех частных домохозяйств, которые полагаются на государственную поддержку.

Основной причиной такого роста стало вступление в силу в 2023 году Закона о дополнительной жилищной помощи, расширившего критерии eligibility. Кроме того, размер жилищной помощи также был увеличен. К концу 2023 года средний ежемесячный размер жилищной помощи для домохозяйств, получающих только жилищную помощь, составил 297 евро на домохозяйство, что на 106 евро больше, чем в конце 2022 года. Для домохозяйств, получающих смешанную помощь, размер помощи составил 247 евро, что на 70 евро больше, чем в предыдущем году. Кроме того, общий расход федеральных и земельных правительств резко возрос с примерно 1,8 миллиарда евро в 2022 году до 4,3 миллиарда евро.

Что касается федеральных земель, то в конце 2023 года частные домохозяйства в Мекленбурге-Передней Померании имели самую высокую зависимость от жилищной помощи, с 5,5% домохозяйств, получающих ее. В то же время, Бавария имела самую низкую долю — 1,6%.

К концу 2023 года около 98% домохозяйств, получающих жилищную помощь, имели всех членов домохозяйства, имеющих право на жилищную помощь. В то же время, около 2% состояли из смешанных домохозяйств, в которых некоторые члены имели право, а другие — нет.

Существенный рост жилищной помощи главным образом был вызван внедрением Закона о дополнительной жилищной помощи, который расширил критерии eligibility и размер жилищной помощи. В результате бюджет на жилище существенно вырос с 1,8 миллиарда евро в 2022 году до 4,3 миллиарда евро в 2023 году.

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