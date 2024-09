Было ли употребление наркотиков в отношении Майли Сайрус и Бруно Марса?

Летом 2022 года Мiley Cyrus добилась огромного успеха с треком "Flowers", который некоторые источники считают намёком на её бывшего мужа, актёра Лиама Хемсворта. Однако ситуация ухудшилась, когда компания Tempo Music Investments подала в суд на певицу с обвинением в нарушении авторских прав. Компания утверждает, что "Flowers" заимствует элементы из песни Бруно Марса 2012 года "When I Was Your Man".

Документы суда, полученные американским изданием "TMZ", свидетельствуют о том, что "Flowers" имеет множество музыкальных сходств с балладой Марса. Tempo Music Investments, утверждающая, что владеет частью авторских прав на "When I Was Your Man", заявляет, что припев, гармония, мелодия, прогрессия аккордов и тексты "Flowers" были намеренно плагиатированы из хита Марса. Иск также утверждает: "Комбинация и многочисленные сходства между двумя записями оставляют нетронутым тот факт, что 'Flowers' не существовало бы без 'When I Was Your Man'".

Требование компенсации

Tempo Music Investments требует от Мiley Cyrus материальной компенсации, а также удаления "Flowers" со всех версий её альбома 2023 года "Endless Summer Vacation". Компания также хочет запретить певице исполнять "Flowers" в будущем.

Обе песни стали успешными, возглавив чарт Billboard Hot 100. "When I Was Your Man" Марса была номинирована на премию "Грэмми" в категории "Лучшее сольное поп-исполнение" на 56-й церемонии вручения наград в 2014 году, в то время как "Flowers" превзошла своего предшественника, завоевав награду "Запись года", которая honour songwriters, и "Лучшее сольное поп-исполнение", категорию, в которой когда-то претендовал Марс. "Flowers" также была номинирована на премию "Песня года", но не получила награду.

Несмотря на продолжающийся судебный спор, популярность tanto "Flowers", как и её предполагаемого источника вдохновения, "When I Was Your Man" Бруно Марса, продолжала расти на музыкальной сцене. На самом деле, любители поп-музыки часто замечали и ценили сходства между двумя хитовыми песнями.

