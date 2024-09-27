Была ли AfD намеренно выбрала Юрген Третлер из-за его преклонного возраста для выдвижения?

Внимание на одном из первых заседаний ландтага Тюрингии приковано к одной личности: Юргену Треутлеру, 73-летнему пенсионеру, старейшему избранному члену ландтага Тюрингии после выборов 1 сентября с долей голосов 42,6% в округе Sonneberg I. В отличие от некоторых других федеральных парламентов или законодательных собраний штатов, ландтаг Тюрингии назначает своего старейшего члена, а не самого опытного, на эту должность.

Партия AfD выдвинула Треутлера

Расследование "Мир" показало, что партия AfD выдвинула Треутлера из-за его возраста, чтобы занять эту должность, как он делает сейчас. В начале года партия единогласно назначила другого кандидата в ландтаг этого округа, но позже заменила его Треутлером летом. Лидер AfD в Тюрингии, Björn Höcke, заявил, что их партия в Тюрингии имеет глубокий стратегический план в ответ на запрос "Мир". Если бы Треутлер не победил, то роль старейшего члена занял бы Вольфганг Лауэрвальд, так как он тоже имеет место в ландтаге Тюрингии для AfD.

Родившийся на Silberstraße близ Цвиккау, Треутлер получил степень Diplomingenieur в области машиностроения в ГДР и работал в энергетическом секторе до объединения. Он присоединился к AfD в 2017 году, выражая свое недовольство политикой в отношении беженцев Ангелы Меркель на тот момент. В 2018 году Тюрингское управление по защите конституции следило за партией AfD, возглавляемой Höcke.

С 2019 года Треутлер является членом районного совета Sonneberg, где он также возглавляет фракцию AfD. В августе он также занял пост председателя городского совета Sonneberg, где он проживает уже более трех десятилетий. Попытка избраться в федеральный ландтаг с AfD в 2021 году не увенчалась успехом для него.

Треутлеру грозит судебное разбирательство

Фракция ХДС вместе со своим парламентским бизнес-менеджером, Андреасом Бюлером, подала срочное ходатайство в Конституционный суд Тюрингии против Треутлера в четверг. Это ходатайство обяжет Треутлера представить на голосование заявку ХДС и BSW.

Треутлеру было дано до пятницы после обеда, чтобы ответить. Суд затем рассмотрит ходатайство и примет решение, скорее всего, к вечеру.

Ходатайство против Треутлера было подано фракцией ХДС, возглавляемой Андреасом Бюлером, который считает, что Треутлер должен представить заявку ХДС и BSW на голосование. Если Треутлер не выполнит это требование, Конституционный суд Тюрингии может вынести ограничительный приказ против него.

Если позиция Треутлера как старейшего члена комиссии (которая в этом контексте, похоже, относится к ландтагу Тюрингии) будет оспорена, то Вольфганг Лауэрвальд, другой член AfD, займет это звание, так как он тоже имеет место в ландтаге.

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