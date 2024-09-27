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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Была ли AfD намеренно выбрала Юрген Третлер из-за его преклонного возраста для выдвижения?

 and  Christian Meier
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Самым долгим по сроку пребывания президентом ландтага Тюрингии является член партии AfD Юрген...
Самым долгим по сроку пребывания президентом ландтага Тюрингии является член партии AfD Юрген Треутлер.

Была ли AfD намеренно выбрала Юрген Третлер из-за его преклонного возраста для выдвижения?

Внимание на одном из первых заседаний ландтага Тюрингии приковано к одной личности: Юргену Треутлеру, 73-летнему пенсионеру, старейшему избранному члену ландтага Тюрингии после выборов 1 сентября с долей голосов 42,6% в округе Sonneberg I. В отличие от некоторых других федеральных парламентов или законодательных собраний штатов, ландтаг Тюрингии назначает своего старейшего члена, а не самого опытного, на эту должность.

Партия AfD выдвинула Треутлера

Расследование "Мир" показало, что партия AfD выдвинула Треутлера из-за его возраста, чтобы занять эту должность, как он делает сейчас. В начале года партия единогласно назначила другого кандидата в ландтаг этого округа, но позже заменила его Треутлером летом. Лидер AfD в Тюрингии, Björn Höcke, заявил, что их партия в Тюрингии имеет глубокий стратегический план в ответ на запрос "Мир". Если бы Треутлер не победил, то роль старейшего члена занял бы Вольфганг Лауэрвальд, так как он тоже имеет место в ландтаге Тюрингии для AfD.

Родившийся на Silberstraße близ Цвиккау, Треутлер получил степень Diplomingenieur в области машиностроения в ГДР и работал в энергетическом секторе до объединения. Он присоединился к AfD в 2017 году, выражая свое недовольство политикой в отношении беженцев Ангелы Меркель на тот момент. В 2018 году Тюрингское управление по защите конституции следило за партией AfD, возглавляемой Höcke.

С 2019 года Треутлер является членом районного совета Sonneberg, где он также возглавляет фракцию AfD. В августе он также занял пост председателя городского совета Sonneberg, где он проживает уже более трех десятилетий. Попытка избраться в федеральный ландтаг с AfD в 2021 году не увенчалась успехом для него.

Треутлеру грозит судебное разбирательство

Фракция ХДС вместе со своим парламентским бизнес-менеджером, Андреасом Бюлером, подала срочное ходатайство в Конституционный суд Тюрингии против Треутлера в четверг. Это ходатайство обяжет Треутлера представить на голосование заявку ХДС и BSW.

Треутлеру было дано до пятницы после обеда, чтобы ответить. Суд затем рассмотрит ходатайство и примет решение, скорее всего, к вечеру.

Ходатайство против Треутлера было подано фракцией ХДС, возглавляемой Андреасом Бюлером, который считает, что Треутлер должен представить заявку ХДС и BSW на голосование. Если Треутлер не выполнит это требование, Конституционный суд Тюрингии может вынести ограничительный приказ против него.

Если позиция Треутлера как старейшего члена комиссии (которая в этом контексте, похоже, относится к ландтагу Тюрингии) будет оспорена, то Вольфганг Лауэрвальд, другой член AfD, займет это звание, так как он тоже имеет место в ландтаге.

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