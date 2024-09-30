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BYD отзывает свои популярные электромобили из-за проблем с дефектным компонентом рулевого управления.

Китайский автопроизводитель BYD уведомил соответствующие власти о своем намерении вызвать около 97 тысяч электромобилей (ЭВТ) из-за производственного дефекта, связанного с блоком управления рулевым управлением, который может представлять собой риск возгорания, как сообщается в органах Reggie.

 and  Grigoriy Williams
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BYD отзывает свои популярные электромобили из-за проблем с дефектным компонентом рулевого управления.

Китайский производитель электромобилей (ЭМ) BYD, как сообщается, начал отзыв около 97 000 единиц из-за производственного дефекта в блоке управления рулевым управлением, что может представлять собой риск возгорания. Об этом было объявлено регулирующим органом в воскресенье.

Пострадавшие автомобили включают модели Dolphin и Yuan Plus, произведенные в Китае с ноября 2022 года по декабрь 2023 года, согласно заявлению Государственной администрации по рынку (ГАР).

BYD не предоставила немедленного комментария по поводу отзыва.

Заявление ГАР также упомянуло, что дилеры получат инструкции по устранению дефекта на отозванных автомобилях.

Остается неясным, были ли экспортированы какие-либо из этих пострадавших ЭМ.

Модели Dolphin и Yuan Plus были лучшими продающимися моделями BYD в 2023 году, вместе составив 26% от трех миллионов автомобилей, проданных компанией в течение года, согласно данным Ассоциации производителей автомобилей Китая.

Этот отзыв стал редким случаем для BYD, так как компания известна быстрым расширением своего рынка, чтобы стать ведущим мировым продавцом чисто электрических и подключаемых гибридных автомобилей.

Ранее, в 2022 году, компания отозвала ограниченное количество плагин-гибридных автомобилей Tang из-за дефекта аккумуляторной батареи, который мог привести к возгоранию.

Отзыв может потенциально повлиять на бизнес-операции BYD, так как эти модели ЭМ являются значительными вкладчиками в доходы от продаж компании. Из-за проблемы некоторые дилерские центры могут временно приостановить продажи пострадавших автомобильных моделей.

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