BYD, известный китайский производитель электромобилей, стал свидетелем значительного роста продаж автомобилей.

Китайский производитель электромобилей BYD (Строители Мечты), известный своими автомобилями, показал существенный рост продаж в первой половине года. Выручка выросла на 15,8% в годовом исчислении, достигнув около 301 миллиарда юаней (около 37,7 миллиарда евро), как сообщила компания в прошлый вторник. Чистая прибыль также увеличилась на 24,4%; BYD сообщила о чистой прибыли в размере примерно 1,7 миллиарда евро.

Китай, крупнейший в мире рынок электромобилей, стремится сделать электроэнергию основным источником энергии для большинства своих новых автомобилей к 2035 году. Повышенный спрос на электромобили стимулируется благоприятными льготами. В июле впервые половина всех новых регистраций автомобилей в Китае приходилась на полностью электрические или гибридные автомобили.

BYD, первоначально производитель электробатарей, начал производство автомобилей в 2003 году. Известные компании, такие как BMW, Mercedes, Audi, Toyota или Tesla, закупают батареи у BYD.

Благодаря щедрым государственным субсидиям в последнее время в Китае появилось множество производителей электромобилей, которые сейчас борются за выживание в условиях жесткой конкуренции и ценовых войн. Компания XPeng понесла убытки во втором квартале этого месяца.

Рынки сбыта становятся все более важными для производителей. В то же время США, Канада и ЕС обвиняют Китай в несправедливой конкуренции посредством незаконных субсидий для своих производителей электромобилей и взимают существенные дополнительные тарифы.

В конкурентной среде производителей электромобилей в Китае появилось множество компаний благодаря щедрым государственным субсидиям. В условиях жесткой конкуренции и ценовых войн BYD, первоначально производитель электробатарей, также расширила свои операции, включив в них производство автомобилей.

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