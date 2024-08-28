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BYD, известный китайский производитель электромобилей, стал свидетелем значительного роста продаж автомобилей.

 and  Lauren Adams
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Цзянь estreouвый китайский производитель электроавтомобилей отметил существенный рост продаж...
Цзянь estreouвый китайский производитель электроавтомобилей отметил существенный рост продаж автомобилей.

BYD, известный китайский производитель электромобилей, стал свидетелем значительного роста продаж автомобилей.

Китайский производитель электромобилей BYD (Строители Мечты), известный своими автомобилями, показал существенный рост продаж в первой половине года. Выручка выросла на 15,8% в годовом исчислении, достигнув около 301 миллиарда юаней (около 37,7 миллиарда евро), как сообщила компания в прошлый вторник. Чистая прибыль также увеличилась на 24,4%; BYD сообщила о чистой прибыли в размере примерно 1,7 миллиарда евро.

Китай, крупнейший в мире рынок электромобилей, стремится сделать электроэнергию основным источником энергии для большинства своих новых автомобилей к 2035 году. Повышенный спрос на электромобили стимулируется благоприятными льготами. В июле впервые половина всех новых регистраций автомобилей в Китае приходилась на полностью электрические или гибридные автомобили.

BYD, первоначально производитель электробатарей, начал производство автомобилей в 2003 году. Известные компании, такие как BMW, Mercedes, Audi, Toyota или Tesla, закупают батареи у BYD.

Благодаря щедрым государственным субсидиям в последнее время в Китае появилось множество производителей электромобилей, которые сейчас борются за выживание в условиях жесткой конкуренции и ценовых войн. Компания XPeng понесла убытки во втором квартале этого месяца.

Рынки сбыта становятся все более важными для производителей. В то же время США, Канада и ЕС обвиняют Китай в несправедливой конкуренции посредством незаконных субсидий для своих производителей электромобилей и взимают существенные дополнительные тарифы.

В конкурентной среде производителей электромобилей в Китае появилось множество компаний благодаря щедрым государственным субсидиям. В условиях жесткой конкуренции и ценовых войн BYD, первоначально производитель электробатарей, также расширила свои операции, включив в них производство автомобилей.

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