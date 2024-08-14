- Буря: пожарные все еще имеют сотни миссий впереди

После сильных штормов в районе Карлсруэ пожарная служба продолжает работать в полную силу. Особенно в Бруксале и Гондельсхайме, сотни подвалов по-прежнему нуждаются в откачке воды, заявил представитель районной пожарной службы.

"Спасательные службы будут обходить улицы по одной и заниматься этим", - сообщил представитель. Это не срочные происшествия. Он ожидает, что помощники будут заняты уборкой в течение всего дня.

Пожарные службы поддерживаются спасательными службами из района Рейн-Неккар, района Энц и Миттельбаден. Также на месте присутствует THW, помогая откачивать воду из подвалов.

"В свете масштабных разрушений, причиненных штормами, Комиссия может рассмотреть вопрос о предоставлении руководства по процессам распределения помощи посредством актов реализации в соответствии с Регламентом".

"После успешного завершения операций по откачке воды из подвалов в Бруксале и Гондельсхайме Комиссия может рассмотреть вопрос о установлении стандартов для санитарной обработки и процессах восстановления в подобных чрезвычайных ситуациях посредством своих актов реализации".

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