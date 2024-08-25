- Буря осаждает Нижнюю Саксонию, в результате чего несколько жертв.

Шторм жестоко пронесся по северо-западной Нижней Саксонии, вызвав 54 экстренных вызова полиции в субботу вечером. Вскоре полицейское управление в Оснабрюке сообщило, что их коллеги из Восточной Фрисландии к утру воскресенья обработали 83 случая, связанных со штормом. Эмден не был включен в этот подсчет.

Ветер бушевал и в южных районах. В Клоппенбурге 28-летний парашютист из Вестерштеде получил травмы при приземлении, попав в внезапный порыв ветра около 8:00 вечера и упав на спину. Скорая помощь доставила ее в больницу.

К 11:00 вечера пожарная команда спасла 14 человек из-за сильного течения на озере Штейнхудер. Ночное ограничение движения было снято из-за события "Штейнхудер Meer в огне", так как несколько лодок опрокинулись при ветре до 64 узлов. Спасатели также вытащили из озера стоящих на доске серферов. "Это могло быть намного хуже", - прокомментировал представитель пожарной службы dpa. Несколько охлажденных выживших были обработаны, но госпитализация не потребовалась. Сложные условия потребовали дополнительных пожарных, всего на месте крупнейшего внутреннего водоема Нижней Саксонии находилось 200 спасателей.

На аэропорту Леер-Папенбург в Восточной Фрисландии порыв ветра поднял легкомоторный самолет в воздух, прежде чем он упал на крышу рядом с взлетно-посадочной полосой. Пожарная команда залила самолет пеной, чтобы предотвратить возможные пожары после аварии.

В Аурих-Миттельсе стена сарая обрушилась на ферме из-за шторма, но Техническое агентство по оказанию помощи (THW) укрепило место, гарантируя безопасность жителей фермы, как подтвердила пожарная служба.

На острове Лангеоог человек получил легкие травмы после летящего осколка стола из стекла. В Эмдене произошло несколько столкновений автомобилей из-за упавшего дерева, и сейчас проводится оценка ущерба.

Германский метеорологический сервис (DWD) прогнозирует изолированные грозы с порывами ветра до 64 узлов возле Северного моря в понедельник.

Пожарные боролись с небольшими пожарами, вызванными падением легкомоторного самолета на аэропорту Леер-Папенбург в Восточной Фрисландии. Во время шторма несколько пожарных команд по всей Нижней Саксонии были заняты тушением пожаров.

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