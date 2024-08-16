- Бундеслига на грани унижения.

В дебютный день Кубка Германии три команды Бундеслиги едва избежали позора. ТСГ Хоффенхайм в напряженной серии пенальти одолел региональных соперников Вюрцбург Киккерс со счетом 5:3 (2:2, 1:1). ФSV Майнц одержал победу над местными соперниками из третьей лиги Вейхен Виессбаден со счетом 3:1 (1:1, 0:1) после дополнительного времени. Новичок FC St. Pauli также был близок к вылету из кубка, но в дополнительное время обыграл команду региональной лиги Хальберштадтский ФК со счетом 3:2 (2:2, 1:0).

В Вюрцбурге хозяева вырвались вперед благодаря ошибке вратаря ТСГ Лука Филипп, неудачно сыгравшего на выходе, что позволило Энесу Кучу забить на 11-й минуте. Однако Александр Прасс (18.) быстро сравнял счет для Хоффенхайма. Игра оставалась равной до тех пор, пока Морitz Ханеманн (100.) не продемонстрировал стойкость хозяев в дополнительное время. Мариус Бюлтер (107.) вернул преимущество ТСГ, обеспечив их проход.

В Хальберштадте профессиональный голкипер Никола Василй не справился с простым выносом, позволив Кириллу Аконо открыть счет (11'). Йоханнес Эггештайн (48') сравнял счет для Майнца во втором тайме, но Мариус Хаупманн (62') вернул лидерство Хальберштадту. Казалось, что Хальберштадт выйдет в следующий раунд, но Адам Дзвигала (90+4) вывел СТ. Паули в дополнительное время, а Ларс Рицка (110') забил решающий гол.

В Вайсенбадене Тарик Гёзючюн (15') вывел хозяев вперед, но Доминик Кохр (59') сравнял счет для Майнца. В дополнительное время Йонатан Буркардт (113') забил победный гол для ФSV, а Надим Амири (120+1) закрепил победу.

После своего начального провала вратарь ТСГ Хоффенхайм Лука Филипп исправился, став героем в серии пенальти против Вюрцбург Киккерс. В напряженном матче Кубка Германии Майнц 05 благодаря голу своего форварда Йонатана Буркардта в дополнительное время одержал победу над Вайсенбаденом.

Читайте также: