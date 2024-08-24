Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиЕвропейская комиссия

"Бундеслига": "Дортмунд" побеждает, "Штутгарт" проигрывает

Вторая команда, скорее всего, ждала другого начала. Фрейбург, выступая в роли хозяев, ликует. Боруссия Дортмунд продемонстрировала улучшенную Performance.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут

- "Бундеслига": "Дортмунд" побеждает, "Штутгарт" проигрывает

Стuttgart Потерпел Поражение, Начав Новый Сезон Бундеслиги

Стuttgart, серебряные призеры, начали новый сезон Бундеслиги по футболу с поражения. В субботу они проиграли 1:3 (1:1) SC Freiburg. Между тем, Borussia Dortmund продемонстрировал превосходную игру в вечернем матче, обыграв Eintracht Frankfurt 2:0 (0:0) на своем поле, благодаря двум голам от Джейми Гиттensa в 72-й минуте и добавленное время.

Претендент на Лигу чемпионов RB Leipzig также победил 1:0 (0:0) против VfL Bochum. Дебютант Бундеслиги Holstein Kiel потерпел первое поражение 2:3 (0:2) от TSG Hoffenheim. Зрители на домашнем стадионе, которые ожидали протесты против политики персонала TSG, в основном сохраняли спокойствие.

FC Augsburg и Werder Bremen сыграли вничью 2:2 (2:1), а FSV Mainz 05 и 1. FC Union Berlin сыграли вничью 1:1 (0:0). Позже вечером (18:30/Sky) Borussia Dortmund встретится с Eintracht Frankfurt. Ранее действующие чемпионы Bayer Leverkusen начали сезон с победы 3:2 (2:0) над Borussia Mönchengladbach.

Фрайбург Переписал Сценарий Против Стuttgart

Новичок Стuttgart Эрмедин Демирович открыл счет early в Фрайбурге (2'). Однако Люкас Кюблер (27') сравнял счет потрясающим ударом с 25 метров. Рицу Доан (54') закрепил победу для команды нового тренера Фрайбурга Юлиана Шюстера, а Кюблер (61') увеличил счет.

Новичок Лейпцига Антонио Нусa (59') вывел свою команду вперед во втором тайме. Однако Уилли Орбан был удален за профессиональный фол (85').

В Хоффенхайме Андре Кramaric (6') открыл счет для хозяев с пенальти. Кramaric (37') укрепил преимущество до перерыва. Александр Бернхардссон (63') забил первый гол Бундеслиги в истории Хольштайн Киля. Однако Анду Келиати был удален за повторные фолы (82'). Кramaric (87') казалось, закрепил победу, но Шуто Мачино (89') забил поздний гол-консоль.

Матч с Большим Количеством Голов для Аугсбурга

Бремен открыл счет благодаря Феликсу Агу (12'), но Элис Рехбечай (16') быстро сравнял счет. Новичок Лейпцига Самуэль Эссенде (35') вывел хозяев вперед, но Юстин Нжинома (58') сравнял счет для Бремена.

При возвращении Униона в Майнц Надим Амири (53') забил прямой свободный удар с 30 метров для хозяев. Ласло Бенеш (75') сравнял счет для Униона.

Поражение Стuttgart от SC Freiburg стало разочаровывающим началом нового сезона Бундеслиги. Главный тренер Фрайбурга Юлиан Шюстер праздновал победу своей команды над их главным соперником.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Экстремистская группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в Солингене.
Главные темы

Экстремистская группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в Солингене.

ИГ приняла ответственность за нападение в немецком городе Солingen. Приверженец ИГ совершил атаку на христианскую сходку в городе, якобы в качестве мести за мусульман в Палестине и других местах.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Любимый французский актер Делон был похоронен в своем родном поместье.
Главные темы

Любимый французский актер Делон был похоронен в своем родном поместье.

Через шесть дней после своей кончины знаменитый французский киноактёр Ален Делон был похоронен на своей частной усадьбе. Небольшое собрание из пятидесяти человек отметило траурное событие, состоявшееся в субботу, как сообщает французское новостное агентство AFP. Многие фанаты собрались снаружи...

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Начало нового этапа обучения в многочисленных немецких корпорациях представляется соблазнительными...
Главные темы

В одиннадцатый час: три стратегии обеспечения занятости

В одиннадцатый час: три стратегии обеспечения занятости С приближением начала годового обучения появляется возможность для поздних кандидатов занять свободные места в некоторых организациях. "Даже в последний момент можно получить место для обучения", - утверждает Сюзанна Эйкемеер, spokeswoman Федерального агентства занятости (BA) Германии. Она призывает кандидатов не терять надежды.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Министерство юстиции возглавило свежий разговор о стратегиях борьбы с жестоким использованием ножей
Политика

В связи с насильственным инцидентом в Солингене возникли споры по поводу ограничения ножей

В связи с насильственным инцидентом в Солингене возникли споры по поводу ограничения ножей Опасный инцидент на городском фестивале в Золингене вызвал споры о стратегиях контроля над ножами: какие подходы возможны в борьбе с преступлениями, связанными с ножами? Социал-демократы (СДПГ) решительно поддерживают полный запрет на ножи, в то время как либералы

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Стороны ведут переговоры в Каире, в которых участвуют Израиль и исламская группировка ХАМАС, с...
Политика

Последняя возможность: протесты в Израиле в связи с соглашением о заложниках

В Каире ведутся переговоры о прекращении огня в секторе Газа, в то время как в Тель-Авиве проходят массовые протесты, оказывающие давление. Многие люди выражают тревогу, считая это последним шансом для пленных.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Экстремистская группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в Солингене.
Главные темы

Экстремистская группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в Солингене.

ИГ приняла ответственность за нападение в немецком городе Солingen. Приверженец ИГ совершил атаку на христианскую сходку в городе, якобы в качестве мести за мусульман в Палестине и других местах.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Гиттенс спасает Дортмунд с двойной серией голов, болельщики высказывают несогласие против спонсора команды
Спорт

Гиттенс спасает Дортмунд с двойной серией голов, болельщики высказывают несогласие против спонсора команды

Гиттенс спасает Дортмунд с двойной серией голов, болельщики высказывают несогласие против спонсора команды В дебютном матче Бундеслиги сезона 20-летний Джейми Гиттенс блистал, забив два гола против "Айнтрахта" Франкфурт, обеспечив победу Нурри Сахину в качестве главного тренера, несмотря на медленный старт "Боруссии". С трибун раздавались выкрики. Перед

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно