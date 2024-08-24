- "Бундеслига": "Дортмунд" побеждает, "Штутгарт" проигрывает

Стuttgart Потерпел Поражение, Начав Новый Сезон Бундеслиги

Стuttgart, серебряные призеры, начали новый сезон Бундеслиги по футболу с поражения. В субботу они проиграли 1:3 (1:1) SC Freiburg. Между тем, Borussia Dortmund продемонстрировал превосходную игру в вечернем матче, обыграв Eintracht Frankfurt 2:0 (0:0) на своем поле, благодаря двум голам от Джейми Гиттensa в 72-й минуте и добавленное время.

Претендент на Лигу чемпионов RB Leipzig также победил 1:0 (0:0) против VfL Bochum. Дебютант Бундеслиги Holstein Kiel потерпел первое поражение 2:3 (0:2) от TSG Hoffenheim. Зрители на домашнем стадионе, которые ожидали протесты против политики персонала TSG, в основном сохраняли спокойствие.

FC Augsburg и Werder Bremen сыграли вничью 2:2 (2:1), а FSV Mainz 05 и 1. FC Union Berlin сыграли вничью 1:1 (0:0). Позже вечером (18:30/Sky) Borussia Dortmund встретится с Eintracht Frankfurt. Ранее действующие чемпионы Bayer Leverkusen начали сезон с победы 3:2 (2:0) над Borussia Mönchengladbach.

Фрайбург Переписал Сценарий Против Стuttgart

Новичок Стuttgart Эрмедин Демирович открыл счет early в Фрайбурге (2'). Однако Люкас Кюблер (27') сравнял счет потрясающим ударом с 25 метров. Рицу Доан (54') закрепил победу для команды нового тренера Фрайбурга Юлиана Шюстера, а Кюблер (61') увеличил счет.

Новичок Лейпцига Антонио Нусa (59') вывел свою команду вперед во втором тайме. Однако Уилли Орбан был удален за профессиональный фол (85').

В Хоффенхайме Андре Кramaric (6') открыл счет для хозяев с пенальти. Кramaric (37') укрепил преимущество до перерыва. Александр Бернхардссон (63') забил первый гол Бундеслиги в истории Хольштайн Киля. Однако Анду Келиати был удален за повторные фолы (82'). Кramaric (87') казалось, закрепил победу, но Шуто Мачино (89') забил поздний гол-консоль.

Матч с Большим Количеством Голов для Аугсбурга

Бремен открыл счет благодаря Феликсу Агу (12'), но Элис Рехбечай (16') быстро сравнял счет. Новичок Лейпцига Самуэль Эссенде (35') вывел хозяев вперед, но Юстин Нжинома (58') сравнял счет для Бремена.

При возвращении Униона в Майнц Надим Амири (53') забил прямой свободный удар с 30 метров для хозяев. Ласло Бенеш (75') сравнял счет для Униона.

Поражение Стuttgart от SC Freiburg стало разочаровывающим началом нового сезона Бундеслиги. Главный тренер Фрайбурга Юлиан Шюстер праздновал победу своей команды над их главным соперником.

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