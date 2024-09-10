Bund продает часть своей доли в Commerzbank

В разгар финансовой нестабильности правительство влило средства в Commerzbank, чтобы сохранить его плавучесть. Впоследствии банк преодолел трудности и сейчас плавно движется по спокойным водам. Правительство начинает постепенно избавляться от части своих инвестиций в Commerzbank. В быстром решении, примерно 53 миллиона акций банка продаются институциональным инвесторам, согласно заявлению финансового ведомства. Это действие снизит долю владения правительством в Commerzbank с примерно 16,5% до 12,0%. Несмотря на эту продажу, Германия по-прежнему останется крупнейшим акционером Commerzbank. Эта сделка, оцениваемая примерно в 680 миллионов евро, будет совершена по текущей цене акций.

На прошлой неделе финансовое ведомство намекнуло на постепенное сокращение своей доли в Commerzbank. В период финансового кризиса в 2008 и 2009 годах банк получил от правительства в общей сложности 18,2 миллиарда евро финансовой помощи. Согласно данным финансового ведомства, на данный момент около 13,15 миллиарда евро этой помощи было возвращено.

Между тем, Commerzbank ищет нового CEO. Текущий председатель правления уйдет в конце своего срока. Manfred Knof будет оставаться на своем посту до конца декабря 2025 года, но не будет доступен для Commerzbank после этой даты, согласно заявлению банка. Председатель наблюдательного совета Jens Weidmann выразил сожаление по поводу ухода Knof, но также похвалил его значительные contrib к банку. Наблюдательный совет сейчас ищет подходящего кандидата на замену Knof.

Knof возглавил банк в январе 2021 года и реализовал жесткий план аusterity. В рамках процесса реструктуризации сеть филиалов была значительно сокращена, и тысячи рабочих мест были утеряны. Из-за растущих процентных ставок банк также сообщил о рекордной прибыли в прошлом году.

Продажа государственных акций находится под надзором губернатора банка, гарантируя плавный переход к институциональным инвесторам. После окончания срока Manfred Knof губернатор банка сыграет важную роль в выборе его преемника в качестве нового CEO Commerzbank.

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