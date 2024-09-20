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ПолитикаНовостиГермания

"Будущие пятницы" выступает за митинги в 110 немецких городах.

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
Будущие пятничные акции назначены на 31 мая
Будущие пятничные акции назначены на 31 мая

"Будущие пятницы" выступает за митинги в 110 немецких городах.

В различных немецких городах люди выйдут на улицы в пятницу, требуя более решительных мер по защите климата. Коллектив "Пятницы для будущего" запланировал мероприятия в около 110 локациях, с протестами во всех федеральных землях, в том числе в таких городах, как Кёльн, Гамбург, Мюнхен, Франкфурт и Лейпциг, а также в менее урбанизированных районах. В Берлине демонстранты соберутся возле канцелярии.

Эта группа критикует различные аспекты реформы закона о защите климата, продвигаемой коалицией "трафика света", утверждая, что он был разбавлен. Кроме того, "Пятницы для будущего" предупреждают о намеренных саботажах со стороны правых сил в отношении мер по защите климата и призывают всех противостоять этим усилиям.

Протестующие за климат требуют полной отмены угля к 2030 году вместо 2038 года и полной зависимости от возобновляемых источников энергии к 2035 году. Эта "климатическая протестная акция" поддерживается многочисленными неправительственными организациями и ассоциациями, такими как Greenpeace, Campact, Brot Für Alle и Misereor.

Движение "Пятницы для будущего" запланировало протесты не только в крупных городах, таких как Кёльн и Мюнхен в Германии, но и в менее урбанизированных районах, демонстрируя общенациональное обязательство в отношении климатических действий. Кроме того, группа выразила обеспокоенность возможным вмешательством правых сил в меры по защите климата и призывает граждан противостоять таким усилиям по всей стране.

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