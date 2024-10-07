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ПолитикаНовостиНалоговые льготы

Будущий кандидат в канцлеры Мерц выступает за постепенное снижение налогов.

Площади для игр недостаточно большие.

 and  Mark Rodriguez
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Кандидат от Союза Мерц, вероятно, выразит оппозицию канцлеру Шольцу, используя свой карьерный опыт.
Кандидат от Союза Мерц, вероятно, выразит оппозицию канцлеру Шольцу, используя свой карьерный опыт.

Будущий кандидат в канцлеры Мерц выступает за постепенное снижение налогов.

Возможный канцлер Союза Мерц неоднократно подчеркивал необходимость снижения налогов для бизнеса. Он обещает это сделать, если станет канцлером, но подчеркивает, что это будет происходить поэтапно. Однако Мерц стремится победить канцлера Шольца именно на этом пункте, но с дополнительным козырем.

При минимальном бюджетном пространстве на федеральном уровне Мерц признает сложность предоставления значительных налоговых льгот. В интервью Süddeutsche Zeitung (SZ) он сказал: "Мы не объявляем о радикальных налоговых cuts."

Вместо этого Мерц сосредоточен на постепенных, многоэтапных налоговых льготах для бизнеса. Он планирует предложить реформу налогообложения бизнеса в несколько этапов. "Мы предложим конкретные меры для реформы налогообложения бизнеса, которые могут быть поэтапно реализованы." Предсказуемость и стабильность важны для бизнеса, подчеркнул он. "Если мы объявим нашу программу в начале законодательного периода, то снижение налоговых ставок будет существенным, но еще более важно обеспечить стабильность и последовательность для бизнеса. Мы хотим представить расписание для трудолюбивых людей, то есть тех, кто каждый день встает и выполняет свои задачи."

В преддверии федеральных выборов Мерц стремится отличаться от Шольца не только в политике, но и лично. "Мой жизненный путь отличается от пути господина Шольца. Я не выбрал политическую карьеру после краткого пребывания, чтобы быть пожизненным политиком," - сказал Мерц SZ. Если Шольц обвинит Мерца в отсутствии правительственного опыта, Мерц ответит: "Хорошо, и, я думаю, общественность может не захотеть большего вашего политического опыта, господин Шольц."

Мерц подчеркивает свой экономический опыт. "Я прожил долгую политическую жизнь и долгую профессиональную жизнь. Я никогда не работал лоббистом. Я работал в двух больших американских компаниях в Германии и имею обширный опыт работы с средними предприятиями. Тот, кто только пробовал политику, лишен важной стороны жизненного опыта."

Фокус Мерца на постепенном снижении налогов для бизнеса может подвергнуться критике как недостаточно радикальный, учитывая риторику Союза о значительном снижении налогов. Тем не менее, Мерц подчеркивает, что ключ к успеху бизнеса заключается в предсказуемости и последовательности, а не в немедленном снижении налоговых ставок.

Несмотря на обвинения Шольца в отсутствии правительственного опыта Мерца, Мерц подчеркивает свой сильный экономический опыт, полученный в работе tanto с крупными, quanto с средними компаниями, подчеркивая, что разнообразный жизненный опыт важен для эффективного лидерства.

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