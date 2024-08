- Будущая теннисная сенсация Алкараз испытала шокирующее устранение на Открытом чемпионате США.

Главный претендент на титул Карлос Алькарас неожиданно выбыл во втором раунде Открытого чемпионата США. Испанский чемпион 2022 года, победивший на Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне в этом году, уступил аутсайдеру Ботику ван де Зандшулпу в разочаровывающем матче со счетом 1-6, 5-7, 4-6.

Голландец продемонстрировал смешанную реакцию, не будучи ни слишком потрясенным, ни чрезмерно самоуверенным после своей победы, одной из самых больших сенсаций в недавней истории тенниса. "Я без слов. Это была потрясающая ночь для меня", - признался ван де Зандшулп. "С самого начала я чувствовал, что у меня был шанс сегодня".

Ван де Зандшулпу удалось одержать двенадцатую победу в сезоне

21-летний Алькарас, который никогда раньше не выбывал так рано в Нью-Йорке, обычно reaches least the quarterfinals at the US Open. В отличие от этого, 28-летний ван де Зандшулп, занимающий 74-е место в мировом рейтинге, одержал всего двенадцать побед на ATP Tour в этом сезоне.

Алькарас начал матч ужасно. Первая партия длилась всего 30 минут, и он не выиграл ни одного очка на своей подаче. Он смог взять подачу у своего соперника и сравнять счет 2-2 во втором сете, вызвав облегченный рев. Однако ван де Зандшулп не собирался сдаваться, оказывая давление на Алькараса агрессивной игрой и закрывая очки у сетки. В третьем сете он сделал решающий брейк при счете 5-4, недолго после празднования своей победы.

Неожиданная победа ван де Зандшулпа над Алькарасом может поднять его рейтинг в европейском туре ATP. Даже несмотря на то, что Алькарас обычно reaches least the quarterfinals at the US Open, его ранний вылет в этом году подчеркивает непредсказуемость профессионального тенниса.

