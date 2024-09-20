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ПолитикаНовостиСВС

BSW выступает за создание следственной группы по коронавирусу.

Приложение также получает поддержку от партии Альтернатива для Германии (АфД)

 and  Michael Bootcampf
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Вейенкнехт считает неправильным откладывать такое предложение из-за возможной поддержки АФД в связи...
Вейенкнехт считает неправильным откладывать такое предложение из-за возможной поддержки АФД в связи с призывом к парламентской комиссии расследования коронавируса.

BSW выступает за создание следственной группы по коронавирусу.

Группа, возглавляемая Сахрой Вагенкнехт, выдвинула предложение о создании парламентской комиссии по коронавирусу в Бундестаге, инициатива которой поддерживается АФД. Для принятия этого предложения партия BSW нуждается в голосах других партий. Необходимо не менее 184 голосов, что составляет примерно четверть от общего числа 733 членов Бундестага. В настоящее время BSW имеет десять представителей, в то время как АФД имеет 77.

Здравпулполитик АФД Мартин Зихерт заявил t-online, что партия всегда и безусловно поддержит такой комитет, независимо от того, кто его инициирует. Сама Вагенкнехт заявила: "Отказываться от представления такого ходатайства просто потому, что его может поддержать АФД, было бы незрело и не учитывало бы важность вопроса".

На протяжении месяцев альянс, возглавляемый Вагенкнехт, и АФД выступали за создание такого комитета. Еще в марте Вагенкнехт подчеркнула необходимость "изучить период наиболее жестких ограничений основных прав в истории Федеративной Республики". В то время Зихерт также выразил свою поддержку.

Подаваемое ходатайство, состоящее из двенадцати страниц и полное цитат, выражает обеспокоенность тем, что система здравоохранения не была доведена до предела, несмотря на предупреждения экспертов о лечении Covid в 2020 году. В ответ федеральное правительство выступало за жесткие меры и массовую вакцинацию населения из-за опасности перегрузки системы здравоохранения.

Ходатайство утверждает, что действия правительства привели к беспрецедентному разделению общества, стигматизации, культуре доносительства, клевете, исключению, увольнениям и разрушению карьер для многих людей. Предлагаемый парламентский комитет должен определить, были ли оправданы эти меры, в том числе руководящие принципы по использованию FFP2-масок и требованиям к вакцинации.

Несмотря на поддержку предложения BSW, политик АФД Штефан Бранднер все же высказал критику: "Это явная избирательная уловка", - заявил он, имея в виду предстоящие выборы в ландтаг Бранденбурга. Концепция парламентского комитета якобы была заимствована у АФД.

BSW ищет поддержку других партий для продвижения своего предложения о создании парламентской комиссии по коронавирусу, так как у них всего десять представителей в Бундестаге. Несмотря на критику в виде избирательной уловки, здравоохранительный политик АФД Мартин Зихерт подтвердил свою неизменную поддержку такого комитета.

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