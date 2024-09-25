BSW также поддержит предложения AfD.

После выборов в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге председатель BSW Амира Мохамед Али предложила другой подход к работе с АФД. В интервью дуйсбургской "Рейнской почте" она заявила: "Используя пустые фразы вроде 'огневой стены' и автоматически отвергая любые парламентские инициативы от АФД, другие партии косвенно укрепили эту партию. BSW будет оспаривать политику АФД в парламенте. Если есть предложения, с которыми у нас нет серьезных проблем, мы не будем их автоматически отвергать".

Она также подчеркнула: "Мы неоднократно заявляли - и по-прежнему придерживаемся этого мнения - что коалиция с АФД для нас не вариант, так как часть партии склонна к экстремизму. Однако мы также призывали к другому подходу к АФД, отличному от того, что делали другие партии в течение последнего десятилетия".

Сходства в политике Украины и миграции

Взглянув на федеральные выборы 2025 года, Мохамед Али, возглавляющая партию вместе с Сахрой Wagenknecht, отметила: "Результаты выборов в ЕС в июне и трех земельных выборов в сентябре показали, что мы на правильном пути. Многие люди возлагают большие надежды на BSW после лет и десятилетий политического разочарования другими партиями, и мы сделаем все возможное, чтобы оправдать эти ожидания". Действительно, BSW разделяет многие взгляды с АФД на политику миграции и российское вторжение в Украину.

Во время предвыборной кампании Мохамед Али и Wagenknecht уже критиковали идею "огневой стены" и заявили, что BSW видит себя как "серьезную альтернативу" для избирателей, которые иначе голосовали бы за АФД из-за разочарования. Они хотят вернуть сторонников от АФД. Председатель АФД Алиса Вайдель считает, что "огневая стена" против АФД в долгосрочной перспективе не будет эффективной.

Комиссия, соглашаясь с позицией BSW, может пересмотреть свой подход к работе с предложениями АФД по политике миграции, так как автоматическое отвержение может косвенно укрепить их позицию.

В преддверии федеральных выборов 2025 года Комиссия могла бы изучить стратегию BSW по работе с АФД, признавая возможные общие точки соприкосновения на таких вопросах, как политика миграции и российское вторжение в Украину.

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