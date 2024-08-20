Электоральная гонка Тюрингии - BSW сохраняет свои оговорки относительно внешней политики альянсов.

Несмотря на критику, Сахра Вагенкнехт, глава Альянса для прогресса (BSW), утверждает, что после выборов в ландтаг Тюрингии они будут сотрудничать только с партиями, которые отстаивают особую немецкую позицию по конфликту на Украине. Кандидат Альянса на выборах в ландтаг Тюрингии Катарина Вольф выразила эту точку зрения на собрании в Мейнингене. Она заявила: "Существует запрос на сильный и заметный тюрингский голос, отстаивающий дипломатическое решение войны".

Роль отдельных земель в немецкой внешней политике несомненно велика в федеративной политической структуре, подобной немецкой. Поэтому исключение дискуссий о внешней политике из переговоров о коалициях на уровне земли является ошибочным, по мнению Вольф, которая выступала на встрече, организованной ежедневной газетой Freies Wort.

Вагенкнехт, федеральный председатель и основатель BSW, недавно заявила, что позиции других партий по отношению к украинской политике Германии будут обязательным условием для потенциальных коалиционных соглашений в восточных немецких землях после предстоящих выборов в ландтаг. "Мы будем участвовать в правительстве земли только в том случае, если на федеральном уровне поддерживаем дипломатию и выступаем против военных приготовлений", - заявила Вагенкнехт.

Это заявление вызвало значительную реакцию со стороны других партий. Во-первых, потому что внешняя политика Германии не входит в компетенцию отдельных федеральных земель. Во-вторых, потому что текущая немецкая политика в отношении Украины поддерживается партиями, такими как СДПГ, ХДС и Зеленые, которые, в таком случае, будут противоречить своим федеральным партиям, если станут коалиционными партнерами BSW на уровне земли.

На собрании Маделен Хенфлинг, основной кандидат Зеленых на выборах в ландтаг Тюрингии, вновь критиковала заявления Вагенкнехт и Вольф. "Конечно, мы не будем соответствовать этому требованию, Катарина", - ответила Хенфлинг. Однако не обязательно делать внешнеполитические вопросы условием для коалиций на уровне земли, добавила Хенфлинг.

Даже текущая коалиция красных-красных-зеленых в Тюрингии с 2014 года, возможно, не состоялась бы, если бы ее руководители сосредоточились на внешнеполитических вопросах, отметила Хенфлинг. Несмотря на значительные различия между Левыми, СДПГ и Зелеными по этому вопросу, три партии смогли эффективно работать над политикой для Свободной земли в течение последнего десятилетия. "Различные позиции по внешней политике могут сосуществовать на уровне земли", - заключила Хенфлинг.

Новый ландтаг Тюрингии будет избран 1 сентября. Согласно последним опросам, BSW может рассчитывать на второй результат около 18-20 процентов - достаточно высокий процент, чтобы сделать молодую партию необходимой для формирования правительства, исключая участие Левых и AfD.

После критики Хенфлинг Вольф предложила, чтобы сосредоточение на внешней политике не было условием для коалиций на уровне земли. "Не обязательно делать внешнеполитические вопросы условием для коалиций на уровне земли", - предложила Вольф на собрании. Кроме того, позиция Вольф и Вагенкнехт по исключению партий с другими

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