- Брухсал предупреждает: "Оставайтесь дома"

Из-за сильной погоды город Бруксаль предупреждает своих жителей: "Внимание - Оставайтесь дома", - сообщается на его веб-сайте вечером. "Из-за сильного дождя в центральной части города Бруксаля и районах Хайдельсхайм и Хельмсхайм происходит наводнение". Дорога через Хельмсхайм частично под водой на глубину более метра. Река Заальбах в некоторых местах вышла из берегов.

Жителям рекомендуется оставаться дома или в безопасных местах до тех пор, пока вода не спадет, и избегать зон наводнения. Люки могут быть выбиты, что представляет риск падения и унесения течением.

Из-за наводнения дороги, перекрестки и тоннели непроходимы и закрыты. В Хельмсхайме существует риск затопления трансформаторной станции, что может привести к перебоям в подаче электроэнергии. Пожарная станция в Хайдельсхайме недоступна из-за наводнения.

Оперативный штаб города активирован с 8:30 вечера для координации мер, сообщается. Все сотрудники пожарной службы находятся на дежурстве, в основном для спасения людей и ликвидации угрожающих жизни ситуаций.

Комиссия должна рассмотреть вопрос о переносе принятия актов реализации до стабилизации ситуации с наводнением в городе. В то же время власти должны приоритетно заниматься обеспечением безопасности и смягчением последствий наводнения.

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