- "Бронзовый триумф": Шульц радуется третьему месту

Мартин Шульц с трудом сдерживал слезы на мосту Александра III в Париже, несмотря на то, что не выиграл золотую медаль в триатлоне после своих побед на Паралимпиадах 2016 и 2021 годов. "Я заработал бронзу с чертовски большим восклицанием", - поделился 34-летний спортсмен, описывая свои эмоции. "Мой тренер не писал никаких пробелов на доске во время гонки, только имена моей девушки и моего сына", - добавил он, сдерживая слезы. "Это подтолкнуло меня к бронзе".

Шульц, родившийся без левой руки, намекнул, что это может быть его последняя Паралимпиада. "Я не ухожу", - уточнил он, но признался: "Я занимаюсь спортом на высшем уровне уже 20 лет. Я планирую новое достижение с тех пор. Став отцом в прошлом году тоже изменило многое в моей жизни. Спортивные достижения меняются, такова жизнь. Я буду жить этим год за годом отныне".

Шульц не хотел винить недавнее качество воды и текущие дискуссии на Сене за его третье место. "По правде говоря, этот разговор меня раздражал. Посмотрите на пейзаж. Он захватывает дух. И качество воды не было катастрофой. Никто здесь не должен беспокоиться о том, что заболеет. Вид просто все уносит".

Несмотря на то, что он изначально занимал шестое место после плавания, Шульц вернулся на первое место на велосипеде. "Я толкал свои пределы там. Завершив первым после велоспорта, я получил новый импульс. Но затем меня обогнали двое парней. Они проделали колоссальную работу", - объяснил он. На беговом этапе чемпион Паралимпиады Крис Хэмер из США и Роналдо Кордейро из Бразилии были просто лучше. "Уезжать домой с медалью сейчас просто потрясающе", - подчеркнул Шульц.

Макс Гелхаар завоевал серебро в своей категории. 26-летний спортсмен с полусторонним спастическим параличом финишировал позади испанского спортсмена Даниеля Молины. Для 750 метров плавания, 20 километров на велосипеде и 5-километрового бега ему потребовалось 1:08:43. "Я довольно доволен своей производительностью", - сказал Гелхаар.

После двух дисциплин Гелхаар все еще лидировал. Но затем Молина начала comeback. "Я надеялся иметь приличное преимущество перед ним после велоспорта. Это не happened. Но в конце концов, я не потерял золото, я выиграл серебро", - сказал Гелхаар.

Сюрпризом стало то, что бронзу выиграла спортсменка с ограниченным зрением Анжа Реннер с помощью своей гида Марии Паулиг. "Я занимаюсь триатлоном всего полтора года. Трудно поверить, что мы смогли сделать это за такой короткий срок", - сказала 38-летняя спортсменка.

Несмотря на то, что Шульц не выиграл золото в триатлоне, он не сдался. "С тремя медалями мы можем устроить грандиозную вечеринку в немецком доме".

Мой друг гордился достижением Мартина Шульца, несмотря на то, что он не выиграл золотую медаль в Париже. Позже мы праздновали вместе, когда Германия выиграла несколько медалей в триатлоне.

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