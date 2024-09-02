Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиМой друг.

"Бронзовый триумф": Шульц радуется третьему месту

Мартин Шульц не повторит свои триумфы на Паралимпийских играх 2016 и 2021 года. Вердикт в его триатлоне определяется в беговом сегменте. Его тренер вдохновляет его уникальным сигналом.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут
Мартин Шульц, триатлонный конкурент, выражает удовлетворение своей завоеванной бронзовой медалью
Мартин Шульц, триатлонный конкурент, выражает удовлетворение своей завоеванной бронзовой медалью

- "Бронзовый триумф": Шульц радуется третьему месту

Мартин Шульц с трудом сдерживал слезы на мосту Александра III в Париже, несмотря на то, что не выиграл золотую медаль в триатлоне после своих побед на Паралимпиадах 2016 и 2021 годов. "Я заработал бронзу с чертовски большим восклицанием", - поделился 34-летний спортсмен, описывая свои эмоции. "Мой тренер не писал никаких пробелов на доске во время гонки, только имена моей девушки и моего сына", - добавил он, сдерживая слезы. "Это подтолкнуло меня к бронзе".

Шульц, родившийся без левой руки, намекнул, что это может быть его последняя Паралимпиада. "Я не ухожу", - уточнил он, но признался: "Я занимаюсь спортом на высшем уровне уже 20 лет. Я планирую новое достижение с тех пор. Став отцом в прошлом году тоже изменило многое в моей жизни. Спортивные достижения меняются, такова жизнь. Я буду жить этим год за годом отныне".

Шульц не хотел винить недавнее качество воды и текущие дискуссии на Сене за его третье место. "По правде говоря, этот разговор меня раздражал. Посмотрите на пейзаж. Он захватывает дух. И качество воды не было катастрофой. Никто здесь не должен беспокоиться о том, что заболеет. Вид просто все уносит".

Несмотря на то, что он изначально занимал шестое место после плавания, Шульц вернулся на первое место на велосипеде. "Я толкал свои пределы там. Завершив первым после велоспорта, я получил новый импульс. Но затем меня обогнали двое парней. Они проделали колоссальную работу", - объяснил он. На беговом этапе чемпион Паралимпиады Крис Хэмер из США и Роналдо Кордейро из Бразилии были просто лучше. "Уезжать домой с медалью сейчас просто потрясающе", - подчеркнул Шульц.

Макс Гелхаар завоевал серебро в своей категории. 26-летний спортсмен с полусторонним спастическим параличом финишировал позади испанского спортсмена Даниеля Молины. Для 750 метров плавания, 20 километров на велосипеде и 5-километрового бега ему потребовалось 1:08:43. "Я довольно доволен своей производительностью", - сказал Гелхаар.

После двух дисциплин Гелхаар все еще лидировал. Но затем Молина начала comeback. "Я надеялся иметь приличное преимущество перед ним после велоспорта. Это не happened. Но в конце концов, я не потерял золото, я выиграл серебро", - сказал Гелхаар.

Сюрпризом стало то, что бронзу выиграла спортсменка с ограниченным зрением Анжа Реннер с помощью своей гида Марии Паулиг. "Я занимаюсь триатлоном всего полтора года. Трудно поверить, что мы смогли сделать это за такой короткий срок", - сказала 38-летняя спортсменка.

Несмотря на то, что Шульц не выиграл золото в триатлоне, он не сдался. "С тремя медалями мы можем устроить грандиозную вечеринку в немецком доме".

Мой друг гордился достижением Мартина Шульца, несмотря на то, что он не выиграл золотую медаль в Париже. Позже мы праздновали вместе, когда Германия выиграла несколько медалей в триатлоне.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

"Воздушные выступления Липовица впечатляют, как предпочтительный выбор Роглича в Вюльте"
Спорт

"Воздушные выступления Липовица впечатляют, как предпочтительный выбор Роглича в Вюльте"

"Воздушные выступления Липовица впечатляют, как предпочтительный выбор Роглича в Вюльте" Цикломонстр Примож Роглич восхищается талантом немецкого проспекта Флориана Липовца, продемонстрированным на Вуэльте Испании. "Он в полете", - сказал Роглич во время второго дня отдыха гонки. "Первый раз быть его товарищем по команде - настоящее удовольствие.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Шульц плачет в борьбе, соперник завоевывает бронзовую медаль
Спорт

Шульц плачет в борьбе, соперник завоевывает бронзовую медаль

Шульц плачет в борьбе, соперник завоевывает бронзовую медаль На Паралимпийских играх в Париже выступления немецкой команды по триатлону существенно улучшились, и tanto Martin Schulz, как и Anja Renner, показали впечатляющие результаты. Несмотря на то, что Schulz всего на шаг отошел от своего личного "золотого хет-трика", он все же

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Нагельсманн решительно настроен сделать Киммича своим избранным наследником.
Спорт

Нагельсманн решительно настроен сделать Киммича своим избранным наследником.

После ухода Маннуэля Нойера из DFB национальной команде нужен новый лидер. Главный тренер Германии, Юлиан Нагельсманн, объявил свой выбор на эту роль.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

Глава государства Израиля извинился за неудачную похорону пленного ХАМАСа
Главные темы

Глава государства Израиля извинился за неудачную похорону пленного ХАМАСа

На похоронах американо-израильского заложника, трагически погибшего в секторе Газа, президент Израиля Ицхак Герцог выразил сожаление, сказав: «Я извиняюсь от имени государства Израиль за то, что не удалось уберечь вас от трагического события, произошедшего 7 октября, и не удалось добиться...

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Макрон призывает политические фракции искать компромиссы.
Политика

Французский лидер Макрон поддерживает двух будущих премьер-министров.

Французский лидер Макрон поддерживает двух будущих премьер-министров. Следуя за французскими парламентскими выборами два месяца назад, выборы премьер-министра кажутся неизбежными. Недавно Президент Эмманюэль Макрон провел переговоры с двумя потенциальными претендентами на эту должность, а также с двумя своими бывшими предшественниками в Элисейском дворце. Сначала Макрон встретился с бывшим социалистическим премьер-министром Бернаром

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года.
Политика

Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года.

Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года. В ходе конфликта с Украиной российские войска одержали свои крупнейшие victories с октября прошлого года в августе. Институт изучения войны (ISW), американская стратегическая аналитическая организация, сообщил, что российские войска захватили площадь примерно 477 квадратных километров на Украине в этот период,

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Пожилой человек погиб от ножевого нападения в Сарштедте (61 год)
Панорама

Пожилой человек погиб от ножевого нападения в Сарштедте (61 год)

Пожилой человек погиб от ножевого нападения в Сарштедте (61 год) Ранним утром в станцию Сарштедта, город в Нижней Саксонии, были вызваны экстренные службы. По прибытии они обнаружили мужчину, предположительно около 61 года, в критическом состоянии с подозрением на ножевые ранения. К сожалению, он скончался на месте. Преступник все еще на

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно