- Бронзовая медаль в разделе настольного тенниса в паре получила Хаусбергер в серебряном соревновании

Валентин Баус и Томас Шмидбергер, немецкая пара по настольному теннису, не смогли завоевать первое золото для своей страны на Паралимпиаде. В финале, проходившем в Париже, они уступили китайскому дуэту Пэн Фаньфэн и Чжао Ниннин, довольствовавшись серебром. Поражение стало третьей паралимпийской медалью для Бауса, который участвует в соревнованиях на инвалидной коляске из-за остеогенез имперфекта. В то же время Шмидбергер, парализованный от пояса вниз, завоевал свою пятую медаль.

Первый сет был напряженным, и китайская пара выиграла его 9:11. Несмотря на поддержку домашней публики, Баусу и Шмидбергеру было трудно вернуть свой ритм. Во втором сете их соперники легко победили, закончив со счетом 5:11. К сожалению, в третьем сете также не повезло немецкому дуэту, и они уступили 5:11. Это стало второй паралимпийской медалью для немецкой команды по пара- настольному теннису после серебра, завоеванного Стефани Греб и Юлиане Вольф в женском doubles.

Ранее на турнире Майке Хаусбергер завоевала бронзовую медаль в женском заезде на 500 метров в велоспорте. Родившаяся с гемиплегией на левой стороне тела, 29-летняя спортсменка из Трира завоевала свою первую паралимпийскую медаль, став третьей в команде Германии в Париже. Сама Хаусбергер выразила свою удовлетворенность и гордость, сказав: "Я безумно горжусь и рада, что наконец-то завоевала медаль. Я представляла себе прохождение гонки, отдавала все силы - и это сработало."

Первое место заняла Австралия, а второе - Китай. Хаусбергер финишировала всего на 1,682 секунды позади победительницы. Уверенно пройдя в финал как третья по времени, Хаусбергер в предыдущем заезде на 3000 метров преследования не смогла завоевать медаль.

Несмотря на все усилия Валентина Бауса и Томаса Шмидбергера, они продолжали испытывать трудности в оставшихся сетах матча по настольному теннису, в итоге уступив 9:11, 5:11, 5:11 Пэн Фаньфэн и Чжао Ниннин. Несмотря на это поражение, настольный теннис оставался сильной стороной немецких пара-спортсменов, так как Майке Хаусбергер завоевала бронзовую медаль в женском заезде на 500 метров в велоспорте на раннем этапе турнира.

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