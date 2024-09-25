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Бромптон, известный специалист по складывающимся велосипедам, начинает новое путешествие с появлением G Line.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 3 минут
Бромптон представляет существенно усовершенствованную и более широкую версию своей знаковой...
Бромптон представляет существенно усовершенствованную и более широкую версию своей знаковой складной велосипеда, получившую название G Line.

Бромптон, известный специалист по складывающимся велосипедам, начинает новое путешествие с появлением G Line.

Бромтон, известный своими складными велосипедами, представил новую модель, которая превзошла ожидания с улучшенными характеристиками езды. Однако эта новая версия обойдется дороже.

Бромтон был неясен в деталях, но до официального релиза они отправили нам тестовый велосипед в офис. Ходили слухи, что модель называется "G Line", что указывает на новый привод или вариант оборудования классического складного велосипеда, который уже более четырех десятилетий строят с маленькими 16-дюймовыми колесами. В конце концов, Бромтон остается Бромтоном.

Когда посылка пришла, курьер неожиданно запросил помощь из-за большого и тяжелого ящика. Бромтон действительно начал новую главу с G Line, отмеченную значительным сдвигом после длительного перерыва.

G Line стал первым Бромтоном, гордостью которого стали почти впечатляющие 20-дюймовые колеса. В результате рама стала больше во всех отношениях, но сохранила суть Бромтона. Рама все еще могла складываться посередине, заднее колесо все еще могло складываться вперед, а руль все еще мог складываться вниз, как мы видели на нашем тестовом велосипеде, в ярком "Приключенческом оранжевом" цвете.

Хотя G Line был больше сложенным, чем классический Бромтон, он должен был установить новый рекорд среди компактных 20-дюймовых велосипедов в плане переносимости. Как и Бромтон, G Line мог складываться в компактный, удобный для путешествий пакет всего за несколько простых шагов. Официальные сложенные размеры составляли 69 x 73 x 40 см. В отличие от классической 16-дюймовой модели, которая измеряла 57 x 59 x 27 см. Однако минимальный вес G Line в 14 кг может не сделать его идеальным для длительных переносок на вокзале, поэтому были включены небольшие, практичные колеса, подобные тележке.

Чтобы надежно припарковать велосипед Brompton G Line, просто толкните заднее колесо вперед, используя одну руку.

Большие колеса, оснащенные большими шинами, были более важными. Возможно, именно поэтому новую серию назвали "G". Кроме того, стоит отметить новые инженерные, усовершенствованные складные шарнирные соединения рамы, дисковые тормоза на Бромтоне и 8-ступенчатую внутреннюю планетарную передачу Shimano Alfine. Все эти инновации идеально вписались в более тонкую, но в целом более крупную профиль Бромтона.

Улучшенный опыт езды

Улучшенный опыт езды проявлялся во многом. Более крупные колеса обеспечивали большую стабильность. Классический Бромтон можно было ездить только с обеими руками на руле, но G Line не имел такой проблемы. Широкие шины также обещали лучшее сцепление в различных ситуациях и лучше справлялись с неровностями при умеренном давлении воздуха благодаря своей бескамерной конструкции.

Еще одной примечательной особенностью были гидравлические дисковые тормоза, которые обеспечивали более тонкий контроль, чем обычные ободные тормоза, и могли оказывать большее давление при необходимости. Однако во время более крутого спуска мы были удивлены тем, насколько мощными были тормоза. Хотя они помогли предотвратить аварии, риск переторможения был очевиден.

По запросу, последние дисковые тормоза обеспечивают надежное сцепление.

Удобная в использовании планетарная передача с восемью скоростями была настоящей жемчужиной. Люди, знакомые с классическим Бромтоном с трехступенчатой внутренней планетарной передачей Sturmey-Archer, сразу заметят разницу в Alfine. G Line также был доступен с электроприводом. Педальная модель, оснащенная задним hub-мотором, четырехступенчатой планетарной передачей и аккумулятором на 345 Втч, предлагала диапазон от 30 до 60 километров.

Мы были особенно впечатлены улучшенным качеством компонентов и эргономикой G Line, в том числе широким рулем, эргономичными ручками, специально разработанным седлом Бромтон и широкими платформами педалей.

Ребро жесткости сиденья в G-Линии в Бромптоне прошло пересмотр_web

Впервые Бромтон предлагал три размера рамы: S, M и L. Мы протестировали среднюю модель, рекомендованную для райдеров от 1,68 до 1,83 м. Это подошло нам и должно подойти для длительных туров.

Однако существенное обновление с Бромтоном обошлось в высокую цену. Базовая модель начиналась от 2850 евро. Дополнительные аксессуары, такие как багажники, фары и крылья, могли увеличить цену до более чем 3000 евро. Электрическая модель, стоившая около 3500 евро, представляла разумную премию за встроенный двигатель. Выход на рынок Германии был запланирован на ранние октябрьские дни.

Несмотря на больший размер, G Line все еще мог складываться в компактный пакет, подобно классическому Бромтону, что делало его удобным для путешествий. Новый Бромтон G Line оснащен почти впечатляющими 20-дюймовыми колесами, которые обеспечивают значительно улучшенный опыт езды за счет большей стабильности и лучшего сцепления.

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