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ТехнологииНовостиЕвропейский Союз

Брюссель хочет перейти от Meta Info к индивидуальному инструменту анализа

 and  Mark Rodriguez
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- Брюссель хочет перейти от Meta Info к индивидуальному инструменту анализа

Европейская комиссия требует от Meta, материнской компании Facebook и Instagram, предоставить больше информации о решении прекратить использование инструмента анализа данных CrowdTangle. Брюссельский орган запросил информацию в соответствии с Законом о цифровых услугах (ЗУС), как было объявлено. В частности, Meta должно объяснить, как исследователи смогут получить доступ к общедоступным данным на интерфейсах Facebook и Instagram в будущем. Кроме того, компания должна объяснить, каким образом она будет обновлять свои функции для мониторинга выборов и общественной дискуссии.

Критика альтернатив Meta CrowdTangle

В конце апреля комиссия начала процедуру против Meta, которая все еще продолжается. В частности, критиковалось отсутствие эффективного инструмента в режиме реального времени для мониторинга общественной дискуссии и выборов. По словам Брюссельского органа, Meta затем представила новые функции в CrowdTangle, в частности, общедоступные панели в режиме реального времени для стран-членов ЕС, чтобы третьи стороны могли мониторить дискуссии и выборы в режиме реального времени. Эти функции были прекращены.

В среду Meta finally прекратила использование CrowdTangle. Программа анализа данных использовалась, в частности, для мониторинга публикаций в социальных сетях и дезинформации. По словам Meta, другие инструменты должны заменить CrowdTangle. Однако критики жалуются, что они предлагают меньше информации и функций.

Возможные последствия для Meta

По словам Европейской комиссии, Meta должна предоставить запрошенную информацию к 6 сентября. На основании ответов будут определены следующие шаги. Если компания предоставит ложную, неполную или вводящую в заблуждение информацию или откажется отвечать на вопросы, орган может наложить штрафы.

Закон о цифровых услугах (ЗУС) призван, среди прочего, ускорить удаление нелегального контента с сайтов и упростить пользователям его сообщение. В целом, крупные сервисы должны соблюдать больше правил, чем мелкие.

Европейский союз через Европейскую комиссию заинтересован в понимании причин прекращения использования Meta CrowdTangle, что касается Закона о цифровых услугах (ЗУС). После прекращения использования критики утверждают, что альтернативы, предложенные Meta, предлагают меньше информации и функций по сравнению с CrowdTangle.

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