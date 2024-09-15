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Бритни Спирс показывает своим сыновьям старинные семейные фотографии

Вероятность минимального взаимодействия существует.

 and  Alex Stellmacher
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Брис dipolec говорили на матч по баскетболу в 2017 году вместе со своими сыновьями Шоном Престоном...
Брис dipolec говорили на матч по баскетболу в 2017 году вместе со своими сыновьями Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом

Бритни Спирс показывает своим сыновьям старинные семейные фотографии

Прохождение времени: сыновья Бритни Спирс достигли 18 и 19 лет, и она отмечает их дни рождения трогательными постами и ностальгическими фотографиями. Ее отношения с семьей, в том числе бывшим мужем Кевином Федерлином, остаются сложными.

Бритни Спирс обратилась к Instagram, чтобы почтить значительные юбилеи своих сыновей, опубликовав трогательное сообщение и вспоминая старые фотографии, когда они праздновали свои 18-й и 19-й дни рождения. Джейден Джеймс исполнилось 18 лет 12 сентября, а Шон Престон праздновал свой день рождения 14 сентября.

Спирс написала трогательную подпись к дням рождения своих сыновей: "Счастливого дня рождения моим мальчикам в этом месяце!" - воскликнула она. "Счастливого дня рождения, детки, и я надеюсь, что все ваши желания сбудутся и даже больше!" - продолжила она с теплой улыбкой. На первом снимке семья смотрела вверх на небо, и Спирс спросила: "Кто-нибудь знает, почему мы все смотрим вверх?". На ней были темно-каштановые волосы, и она держала одного из своих сыновей на руках. На втором снимке она держала другого ребенка, который держал в руках плавающую игрушку. На Спирс были ее знаменитые светлые волосы на третьем снимке. Семья тесно сплотилась, один ребенок шел впереди, а она держала второго ребенка близко, одетую в милую розовую мини-юбку на последнем фото.

Спирс воспитывает своих сыновей с бывшим мужем Кевином Федерлином после их официального развода в июле 2007 года, который завершился примерно через три года. С 2008 года Федерлину была предоставлена ​​полная опека над их детьми, и он живет с ними, своей новой женой и совместно воспитываемыми детьми на Гавайях с 2023 года.

По слухам, поп-звезда поддерживала ограниченный контакт со своими сыновьями в последние годы, что привело к напряженным отношениям. Однако трогательный разговор в День матери, как сообщает адвокат Федерлина "Page Six", Марка Винсента Каплана, кажется, исправил ситуацию. Он отметил, что "примирение/воссоединение - это сложный процесс, требующий времени" и отпраздновал звонок как "шаг в правильном направлении".

Любовь Спирс к своим сыновьям простиралась за рамки публикаций в Instagram, и она также наслаждалась посещением их развлекательных мероприятий. На школьном спектакле Джейдена она сияла от гордости, громче всех поддерживая драматическое выступление своего сына.

Промышленность развлечений также предоставила платформу для Спирс и ее сыновей, чтобы проводить вместе качественное время, часто посещая красные ковровые дорожки рука об руку, их связь была очевидна для всех, кто видел их радостные моменты.

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