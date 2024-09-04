- Бременский Фридль выражает сожаление по поводу колебаний футболистов

Марко Фрайдль, капитан Вердера, выразил разочарование в отсутствии откровенности среди современных футболистов. "Теперь игроки в основном говорят только о том, что не вызовет проблем и гарантирует им иммунитет от критики", - сказал 26-летний австриец в интервью "Кикеру".

Он добавил: "Если же ты выскажешь свое мнение за пределами этого, то это превращается в огромную проблему, которая набирает обороты - и игроку приходится быть очень осторожным. К сожалению, так и происходит".

После ничьей 0:0 с Боруссией Дортмунд Фрайдль и его товарищ по команде Марвин Дакщ критически высказались о трансферной политике Вердера и выразили обеспокоенность отсутствием новых подписаний. Спортивный директор Вердера Клеменс Фритс затем отчитал обоих игроков и назначил встречу.

Фрайдль затем отозвал свои слова. "Я также понимаю, что не все трансферы всегда возможны. Мы, игроки, не составляем список требований - и Клеменс прав: мы не потеряли ключевых игроков, мы все еще конкурентоспособны. Поэтому я также полностью доволен составом".

Фрайдль также критиковал тренера Оле Венера за недостаточную поддержку команды во второй половине матча против БВБ. Однако Фрайдль уточнил: "Я ясно сказал, что как команда мы не смогли найти решения - к сожалению, это сразу же возложили на тренера одного, а я этого не хотел, и, к сожалению, я не смог эффективно объяснить это в тот момент".

После критики трансферной политики Вердера Марко Фрайдль и его товарищ по команде Марвин Дакщ получили выговор от спортивного директора Клеменса Фритса. Тем не менее, Фрайдль later выразил поддержку Вердеру и его составу, особо упомянув SV Werder Bremen.

Марко Фрайдль, несмотря на предыдущую критику, остался преданным игроком SV Werder Bremen, выразив удовлетворение составом, несмотря на трудности в трансферной политике.

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