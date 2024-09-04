Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиSV Werder Бремен

Бременский Фридль выражает сожаление по поводу колебаний футболистов

Капитан команды Вердера Бремен, Фридль, критикует свою политику трансферов и привлекает к интервью. Он демонстрирует понимание, но сетует на ограничения в отношениях между футболистами и средствами массовой информации.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута

- Бременский Фридль выражает сожаление по поводу колебаний футболистов

Марко Фрайдль, капитан Вердера, выразил разочарование в отсутствии откровенности среди современных футболистов. "Теперь игроки в основном говорят только о том, что не вызовет проблем и гарантирует им иммунитет от критики", - сказал 26-летний австриец в интервью "Кикеру".

Он добавил: "Если же ты выскажешь свое мнение за пределами этого, то это превращается в огромную проблему, которая набирает обороты - и игроку приходится быть очень осторожным. К сожалению, так и происходит".

После ничьей 0:0 с Боруссией Дортмунд Фрайдль и его товарищ по команде Марвин Дакщ критически высказались о трансферной политике Вердера и выразили обеспокоенность отсутствием новых подписаний. Спортивный директор Вердера Клеменс Фритс затем отчитал обоих игроков и назначил встречу.

Фрайдль затем отозвал свои слова. "Я также понимаю, что не все трансферы всегда возможны. Мы, игроки, не составляем список требований - и Клеменс прав: мы не потеряли ключевых игроков, мы все еще конкурентоспособны. Поэтому я также полностью доволен составом".

Фрайдль также критиковал тренера Оле Венера за недостаточную поддержку команды во второй половине матча против БВБ. Однако Фрайдль уточнил: "Я ясно сказал, что как команда мы не смогли найти решения - к сожалению, это сразу же возложили на тренера одного, а я этого не хотел, и, к сожалению, я не смог эффективно объяснить это в тот момент".

После критики трансферной политики Вердера Марко Фрайдль и его товарищ по команде Марвин Дакщ получили выговор от спортивного директора Клеменса Фритса. Тем не менее, Фрайдль later выразил поддержку Вердеру и его составу, особо упомянув SV Werder Bremen.

Марко Фрайдль, несмотря на предыдущую критику, остался преданным игроком SV Werder Bremen, выразив удовлетворение составом, несмотря на трудности в трансферной политике.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Увеличение числа случаев заболевания корью в Нижней Саксонии: 41 зарегистрированный в 2023 году
Федеральные земли Германии

Увеличение числа случаев заболевания корью в Нижней Саксонии: 41 зарегистрированный в 2023 году

В 2022 году отмечен тревожно высокий уровень заболеваемости корью в Нижней Саксонии. Местное здравоохранение подчеркивает важность вакцинации и сообщает подробности зарегистрированных вспышек.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Близ села Крови восьмилетний ребенок также получил травмы.
Федеральные земли Германии

Четыре человека получили травмы в результате столкновения автомобиля недалеко от Кров.

Из-за пренебрежения правилом приоритета на федеральной дороге произошла авария с участием двух автомобилей. К сожалению, в ДТП пострадал несовершеннолетний.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Дармштадт победил Майнц на тренировке
Федеральные земли Германии

Дармштадт победил Майнц на тренировке

В нежной дружеской встрече Майнц trama поражению от Дармштадта, игрокам которого принадлежит более низкий дивизион. Эта победа, как ожидается, принесет уверенность Дармштадту после трудных времен.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Правоохранители в Барлебене расследуют серию подозреваемых поджогов.
Федеральные земли Германии

Правоохранители в Барлебене расследуют серию подозреваемых поджогов.

На рассвете караван окутан пламенем у озера Барленбер. Это не единичный случай. Власти расследуют возможную серию событий.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Офицеры правоохранительных органов могут арестовать подозреваемого вне ресторана Burger King
Панорама

Полицейские вмешиваются в дело вооруженного нападающего, вооруженного ножами в Бонне, используя пули.

Полицейские вмешиваются в дело вооруженного нападающего, вооруженного ножами в Бонне, используя пули. В Бонне разногласия между двумя знакомыми переросли в жестокое ножевое нападение, в результате которого обе стороны получили ранения. Преступник, скрывавшийся с места преступления, был задержан правоохранительными органами вблизи фаст-фуда. Задержание потребовало применения силы, так как один из полицейских

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Главный представитель совета рабочих Volkswagen публично выражает свое недовольство потенциальными закрытиями заводов.
Политика

Главный представитель совета рабочих Volkswagen публично выражает свое недовольство потенциальными закрытиями заводов.

Главный представитель совета рабочих Volkswagen публично выражает свое недовольство потенциальными закрытиями заводов. Председатель профсоюза Volkswagen Daniela Cavallo выразила решительное противодействие рабочих к возможному закрытию заводов автопроизводителя. На встрече с рабочими в Вольфсбурге в среду Кавалло осудила совет директоров за "серьезное нарушение доверия". "Для нас очевидно, что лучший

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Увеличение числа случаев заболевания корью в Нижней Саксонии: 41 зарегистрированный в 2023 году
Федеральные земли Германии

Увеличение числа случаев заболевания корью в Нижней Саксонии: 41 зарегистрированный в 2023 году

В 2022 году отмечен тревожно высокий уровень заболеваемости корью в Нижней Саксонии. Местное здравоохранение подчеркивает важность вакцинации и сообщает подробности зарегистрированных вспышек.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно