Бремен постоянно занимает третье место в нескольких кубках.

Облегчение для Вередера Бремен в Кубке Бундеслиги: Вередер Бремен избегает нежелательного продления рекорда. Кэке Топп приносит победу. Кёльн дает Волфсбургу бой, а Оффенбахк создает сенсацию.

ТУС Кёльн vs ВФЛ Волфсбург 0:1 (0:1)

Несмотря на отсутствие блеска, ВФЛ Волфсбург снова преодолел первый барьер в Кубке Бундеслиги. За шесть дней до своего матча в Бундеслиге против Баварии Мюнхен команда Нижней Саксонии обыграла четвертьдивизионный ТУС Кёльн 1:0 (1:0), пройдя во второй раунд в одиннадцатый раз за двенадцать лет. Их последнее поражение в первом раунде было в 2021 году против Преussen Мюнстер.

Патрик Виммер (15') вывел в лидеры 2015 года чемпионов кубка, гол, который они в основном удерживали впоследствии. В конце матча Кёльн играл в меньшинстве после удаления Ясина Ямана (79').

В своем первом официальном матче сезона тренер Ральф Хазенхюттль выпустил только одного нового игрока, вратаря Камила Грабару, перешедшего из ФК Копенгаген за €13,5 млн. Несмотря на доминирование гостей с самого начала и большее владение мячом, они имели лишь несколько явных возможностей. Гол 1:0 пришел неожиданно после углового удара Якуба Камински, Виммер головой забил прямо перед вратарем ТУС Михаэлем Задачем.

Волфсбург обеспечил контроль над игрой, но их атака была не очень остра. Кёльн упорно защищался, но редко представлял угрозу воротам гостей. Только когда Волфсбург стал неосторожным, Марсель Вингендер имел первый хороший шанс для ТУС, его удар лишь немного не долетел до перекладины (71'). Семь минут спустя Яман был удален за жесткий вызов Виммера.

Энергетика Котбус vs Вередер Бремен 1:3 (0:2)

Благодаря хет-трику от Кэке Топпа, Вередер Бремен легко прошел во второй раунд Кубка Бундеслиги. Команда тренера Оле Венера обыграла третьелиговую новичка Энергетику Котбус 3:1 (2:0), положив конец своей нежелательной серии из тринадцати первых раундов, вылетев в качестве команды высшего дивизиона (включая прошлый год против Виктории Кёльна).

20-летний новичок Топп (32', 37', 55') блистал в своем дебюте, забив три гола. Оффенсивные усилия урезанной команды тренера Клаус-Дитер Воллиц, который должен стать спортивным директором Энергетики после сезона, были слишком робкими. Было одно исключение: Генри Рориг забил потрясающий гол со штрафного (70'). После грубого вызова вратаря Вередера Михаэля Цеттера, Ромарио Хаджрулла был удален (78').

Иронично, но это была вторая победа Венера в Кубке Бундеслиги в качестве тренера Вередера. Его первая победа была в 2022 году, также в Котбусе (2:1). В честь покойного долгосрочного менеджера Вередера Вилли Лемке обе команды вышли на поле с черными повязками на рукаве. Предматчевая минута молчания состоялась на стадионе Дружбы, где Лемке отметил бы свой 78-й день рождения. "Это дополнительная мотивация для нас", - сказал Венера заранее.

И его команда сразу же взяла инициативу: Марвин Дюкш (16.) не забил против вратаря Энергетики Элиаса Бетке, Янс Стаге не забил лучший шанс с пяти метров (23.) после сильной комбинации. Топп, который летом перешел из Шальке 04, имел две явные возможности перед Бетке - и заслуженно вознаградил сильную команду Вередера.

Но хозяева набрались сил в перерыве, бывший игрок Бундеслиги Толчай Чигерчи (47.) не забил гол с плеча. Топп затем закрепил результат, выйдя на 60-й минуте, и должен быть в стартовом составе против ФК Аугсбург в субботу (15:30 по Скай и на live ticker ntv.de). Точно поставленный штрафной Рорига с 23 метров не обескуражил шестикратных чемпионов кубка.

Киккерс Оффенбах vs 1. FC Магдебург 2:1 (1:0)

Киккерс Оффенбах стали первой любительской командой, прошедшей во второй раунд. Команда региональной футбольной лиги Оффенбаха сенсационно обыграла команду второй лиги 1. FC Магдебург 2:1 (1:0). Это значит, что бывшая команда Бундеслиги и чемпионы кубка 1970 проходят во второй основной раунд впервые за десять лет.

Александр Сорге (31') вывел хозяев вперед головой перед 16 500 зрителями на Биберберге, Мартин Каарс сравнял счет для второй лиги (54.). Заменивший Валдрин Мустафа (74') забил победный гол, который уже выбил Байер Леверкузен и Вередер Бремен из кубка с SV Эльверсберг и Викторией Кёльн.

Сначала Магдебург доминировал, но упустил типичную возможность: после штрафного Марка Вахса Сорге забил из близкого расстояния. Несмотря на 70% владения мячом, гости редко создавали реальные шансы. После перерыва Магдебург усилил игру и играл более целенаправленно. Равный гол, результат кросса Тацуи Ито, был ожидаемым результатом. Однако фавориты получили еще один шок: Бубакар Бари быстро продвинулся по левому флангу, его кросс нашел Вахса, который затем пас Мустафе.

Несмотря на то, что "ТуС Кобленц" создал проблемы "Вольфсбургу", он не смог преодолеть сопротивление команды и позволил "Вольфсбургу" пройти во второй раунд Кубка Бундеслиги в одиннадцатый раз за двенадцать лет. В то же время, главный соперник "Вольфсбурга", "Вердер Бремен", праздновал свою победу, благодаря хет-трику Кеке Топпа против "Энергетика Котбус", что помогло "Вердеру" также пройти во второй раунд.

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