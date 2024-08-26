Бразилия внедряет чрезвычайные меры в 45 местных районах.

В августе было зафиксировано более 3000 лесных пожаров в Бразилии, что является самым высоким показателем за 26 лет. В результате, в 45 муниципалитетах было объявлено чрезвычайное положение. Фермеры выражают обеспокоенность по поводу своих урожаев. Однако не все пожары имеют естественное происхождение, несмотря на продолжающуюся засуху.

Юго-восточная часть Бразилии в настоящее время борется с жестокими лесными пожарами. Состояние Сан-Паулу объявило чрезвычайное положение в 45 муниципалитетах. Более 15 000 пожарных, tanto профессионалов, как и волонтеров, борются с этими интенсивными пожарами, как сообщает правительство. Изначально было задействовано четыре военных самолета для борьбы с пламенем и мониторинга пострадавших районов, как заявил министр регионального развития Вальдес Гойс в воскресенье. Самый высокий уровень тревоги активен в более чем 40 городах штата. Два человека были арестованы за поджог.

Рибейран-Прету, внутренний город с населением 700 000 человек, особенно пострадал от пожаров. Некоторые жители были вынуждены покинуть свои дома из-за пожаров. Толстый дым окутал большие части региона, как сообщают СМИ. Власти посоветовали людям с проблемами дыхания оставаться дома и держать окна закрытыми.

Видео, распространяющиеся в Интернете, показали Рибейран-Прету, окутанный толстым слоем дыма в субботу. Прохожий, одетый в маску, прокомментировал: "Это апокалипсис. Ветер сильный, много дыма - даже города не видно, и уже пять часов вечера".

В пятницу два рабочих на заводе погибли в Урупесе, северном Сан-Паулу, пытаясь сдержать пламя, согласно официальным данным. Губернатор Тарсисиу де Фрейтас объявил о финансовой помощи в размере 10 миллионов реалов (приблизительно 1,6 миллиона евро) для фермеров, пострадавших от пожаров. Согласно официальной статистике, на ферме в Сан-Антониу-ду-Аракуанга сгорели десятки голов скота.

Согласно данным Национального института космических исследований Бразилии (Инпе), который мониторит спутниковую активность, с 1 по 23 августа в штате Сан-Паулу было зарегистрировано 3175 пожаров. С 1998 года больше не было зарегистрировано пожаров в августе в этом штате, согласно сообщению Агентства Бразилии, бразильского новостного агентства.

Жестокие лесные пожары также затрагивают другие регионы Бразилии, в том числе регион Амазонки, влажные леса Пантанал и саванну Серрадо. Лесной пожарный сезон в Бразилии обычно длится с июня по октябрь. Очищенные участки часто поджигают, чтобы создать новые пастбища и земли для выращивания соевых бобов. В этом году ситуация усугубляется сильной засухой, которую эксперты связывают с погодным явлением Эль-Ниньо и изменением климата.

Европейский Союз выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися лесными пожарами в Бразилии и их воздействием на окружающую среду. Европейский Союз призывает правительство Бразилии принять необходимые меры для борьбы с пожарами и защиты леса Амазонки, глобально значимой экосистемы.

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