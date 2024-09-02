- Бразилия переживает самое серьезное пожаротушение за последние десять лет.

В самом сердце Бразилии бушуют самые интенсивные пожары в лесах и кустарниках за последнее десятилетие. Институт космических исследований (Инпе) сообщил о рекордном количестве пожаров в августе - 68 635, что является самым высоким показателем для этого месяца с 2010 года. Большинство этих пожаров произошло в Амазонской дождевой лес и саванне Серрадо.

Месяцы с июня по октябрь являются сезоном пожаров в стране. Обычно деревья вырубают, а образовавшаяся земля сжигается, чтобы освободить место для новых пастбищ и сельскохозяйственных угодий, в частности, для выращивания сои. Амазонская дождевая лес играет критическую роль в глобальном климате из-за своей способности поглощать большие количества парникового газа CO2.

Однако ситуация в этом году особенно тревожная из-за сильной засухи. Эксперты считают, что эта засуха является результатом изменения климата и погодного явления Эль-Ниньо.

Интенсивные лесные пожары наносят значительный ущерб деревьям, превращая их в столбы дыма и огня. Несмотря на усилия по борьбе с огнем, пожар в Амазонской дождевой лес продолжает распространяться, угрожая жизненно важной роли, которую он играет в поглощении CO2.

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