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ПолитикаНовостиПрезидент Республики

Бразилия может рассмотреть вопрос об отзыве лицензии Starlink.

 and  Max Becker
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Поддерживайте твердую позицию: совет Элона Маска
Поддерживайте твердую позицию: совет Элона Маска

Изначально, X был нерешителен в ограничении учетных записей пользователей, распространяющих ложную информацию в Бразилии. В результате судебные органы наложили штрафы, которые владелец Элона Маска пытался обойти. В настоящее время X недоступен в Южной Америке, в Бразилии, за исключением через Starlink Маска. Кроме того, интернет-провайдер сталкивается с угрозами от местных властей.

Напряжение между Бразилией и бизнес-проектами Элона Маска, в том числе его мессенджером X и спутниковой сетью Starlink, усиливается. Телеком-регулятор Бразилии Anatel угрожает Starlink последствиями после отказа компании подчиняться решению Верховного суда о запрете X в Бразилии. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщает CNN Brasil, что судебные органы отправили строгое сообщение, "указывающее на то, что мир не обязан терпеть праворадикальную идеологию Элона Маска просто потому, что он богат".

Источники близкие к Anatel упоминают, что санкции против Starlink также могут включать отзыв его бразильской лицензии. Они обвиняют X в том, что он не указал местного юридического представителя и проигнорировал сроки для соблюдения нормативных требований.

X прекращает работу для большинства бразильцев в субботу. Люди, пытающиеся обойти запрет с помощью технических методов, таких как VPN-соединения, сталкиваются с ежедневным штрафом в размере 50 000 реалов (приблизительно 8 000 евро). Бразилия является шестым по величине рынком X с 21,5 миллионами пользователей. Начальствующий судья Александр де Морайс приказывает заблокировать учетные записи пользователей, распространяющих ложную и вводящую в заблуждение информацию. Многие из этих пользователей - сторонники бывшего президента Жаира Болсонару, которые отказываются признавать его поражение на выборах 2022 года. Тем не менее, Маск отказывается подчиняться, заявляя о цензуре.

На прошлой неделе Морайс также приказывает заморозить счета Starlink после того, как X не оплатил штрафы за невыполнение судебных решений, которые составили $3 миллиона. Starlink остается единственной компанией, сопротивляющейся приказу Anatel заблокировать доступ к X в стране.

Бразильские власти утверждают, что Starlink сообщил им, что не будет блокировать социальную сеть для своих 250 000 бразильских клиентов, пока власти не заморозят активы компании.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва критикует воспринимаемую праворадикальную идеологию Элона Маска, заявляя, что мир не обязан терпеть ее просто из-за богатства. Несмотря на угрозы со стороны местных властей, президент республики по-прежнему недоступен в Бразилии через X, который прекратил работу в большинстве страны.

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