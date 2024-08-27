Братья Келс заключили контракт на 100 миллионов долларов на свой подкаст с Amazon Wondery

Легенды NFL Джейсон и Трэвис Келси заключили сделку с Wondery, студией подкастов Amazon, на свой подкаст «New Heights with Jason & Travis Kelce». Эта сделка дает эксклюзивные права на рекламу и распространение всех аудио- и видеоподкастов, включая архив. Надежный источник сообщает, что контракт оценивается примерно в 100 миллионов долларов.

Данное соглашение вступит в силу в этом месяце, совпадая с началом сезона NFL. «New Heights», начинающий свой третий сезон, — это спортивный подкаст, созданный братьями Келси. В нем представлены анализ, экспертные мнения и интервью о NFL, и он регулярно входит в число лучших спортивных подкастов, особенно в сезон футбола, согласно пресс-релизу.

Братья Келси выразили энтузиазм по поводу своего подкаста, сказав: «Мы обожаем это шоу и сообщество, которое сложилось вокруг него за последние два сезона».

Джейсон Келси, бывший игрок Филадельфийских Иглз, завершил свою 13-летнюю карьеру в NFL в этом году. Трэвис Келси, чьи отношения с Тейлор Свифт стали объектом пристального внимания СМИ, в настоящее время играет за Канзас-Сити Чифс в качестве тайт-энда и недавно добавил в свою коллекцию третий Супербоул.

Эйрон Ийнс, сооснователь A&A Management, представляющий Трэвиса, выразил энтузиазм по поводу сотрудничества, сказав: «Мы рады сотрудничать с Wondery в этом новом этапе подкаста и с нетерпением ждем новых высот».

Сделка с единственным стримером, таким как Wondery, не мешает слушателям получать доступ к подкасту на других платформах, таких как Spotify или Apple Music. Владелец сделки в основном сохраняет права на рекламу и распространение, и подписчики владельца сделки могут получать преимущества, такие как специальные эпизоды или ранний доступ. Например, подписчики Wondery+ смогут слушать «New Heights» без рекламы и раньше всех.

Объявление братьев Келси является последним примером крупных сделок в области подкастов.

Только на прошлой неделе хозяин «Call Her Daddy» Алекс Купер подписала соглашение с SiriusXM, предоставившее платформе эксклюзивные права на рекламу и распространение подкаста, а также другой контент и мероприятия. Многолетний контракт оценивается в 125 миллионов долларов, выплачиваемых в течение трех лет, сообщили источники CNN. Это более чем вдвое превышает ее предыдущее соглашение с Spotify.

Более recently, в январе, Уилл Арнест, Джейсон Бейтман и Шон Хейс покинули Amazon, чтобы перевести свой подкаст «SmartLess» на SiriusXM по трехлетнему контракту стоимостью 100 миллионов долларов.

Новая сделка с Wondery позволяет братьям Келси монетизировать свой подкаст через эксклюзивную рекламу, получая преимущества, такие как специальные эпизоды или ранний доступ для подписчиков. Кроме того, другие платформы подкастов, такие как Spotify или Apple Music, продолжают предлагать «New Heights» своим слушателям, гарантируя его широкую доступность.

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