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ПанорамаНовостиЭндрю Тейт

Братья Эндрю и Тристан Тейт содержатся в румынской подводной лодке

Андрей Тэйт и его брат Тристан проходят еще один период заключения, будучи вновь арестованы в Румынии в конце года в 2022 году.

 and  Anne Legman
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В феврале 2023 года правоохранители сопроводили Эндрю Тейта и его брата, Тристана, в апелляционный...
В феврале 2023 года правоохранители сопроводили Эндрю Тейта и его брата, Тристана, в апелляционный суд Румынии в Бухаресте.

Спорные Личности Социальных Сетей - Братья Эндрю и Тристан Тейт содержатся в румынской подводной лодке

В последнем рейде на влиятельного фигуранта Эндрю Тейта и его брата Тристана, обоих британцев, 37 и 36 лет, оба были вновь задержаны в Румынии. Официальный представитель подтвердил заключение в среду вечером, заявив, что они будут содержаться под стражей в течение дня и могут ожидать допроса со стороны прокурорского офиса Бухареста, борющегося с преступностью.

Утром в среду дом братьев в Бухаресте был обыскан в рамках расследований, направленных на обвинения в создании преступного синдиката, эксплуатации несовершеннолетних в целях торговли и участия в таких действиях, как незаконный половой контакт с несовершеннолетним, а также отмывании денег. Прямое участие братьев все еще неясно.

Братья Тейт: Обвинения в тяжких преступлениях

В конце 2022 года Эндрю и Тристан Тейт были заключены под стражу в Румынии и освобождены после трехмесячного заключения под условием не покидать страну. В июне 2023 года они были обвинены в принуждении женщин к участию в сомнительной деятельности, используя эмоциональное давление, в конечном итоге заставляя их создавать порнографический контент. На момент написания статьи нет подтвержденной даты суда.

В другом инциденте британские власти выдали международный ордер на арест дуэта в связи с расследованием обвинений в сексуальном насилии и торговле людьми. Братья также обвиняются в уклонении от уплаты налогов на родине, якобы не заплатив налогов на цифровой доход в размере около 21 миллиона фунтов стерлингов (около 25 миллионов евро) за период с 2014 по 2022 год.

Эндрю Тейт был забанен на различных онлайн-платформах, таких как Instagram и TikTok, из-за неоднократных мизогинистских высказываний. Однако бывший кикбоксер собрал более девяти миллионов последователей на веб-платформе X.

Прокурорский офис Бухареста, борющийся с преступностью, скорее всего, проведет дальнейший допрос Эндрю Тейта и его брата Тристана после их последнего задержания. Несмотря на обвинения против Эндрю Тейта, включая принуждение, эмоциональное давление и создание порнографического контента, он собрал более девяти миллионов последователей на X.

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