- Брайан Никол в восторге от инвесторов Starbucks и потрясен инвесторами Chipotle.

Курс акций стабилизировался, и поэтому никто не удивился, когда во вторник Starbucks уволил своего CEO Лакмана Нарасимхана. Для многих инвесторов даже увольнение старого, неудачного CEO является сигналом к покупке. Однако 25-процентный рост стоимости акций Starbucks во вторник был в основном связан с преемником Нарасимхана: любимцем инвесторов Брайаном Никколом, ранее возглавлявшим сеть ресторанов Chipotle.

Чтобы понять, почему рынки так позитивно отреагировали, не нужно далеко ходить. Посещение торгового центра Skyline Plaza в Франкфурте достаточно. Там находится один из двух филиалов Chipotle в Германии, и заказ там часто означает стояние в очереди более 20 минут. В нескольких метрах оттуда нынешний Starbucks относительно тих. Похоже, клиенты предпочитают платить 14,80 евро за сытный, здоровый буррито, чем семь евро за кофе с крутым логотипом. Кофе Starbucks никогда не был лучшим, и компания знала об этом. Но у Starbucks была сила бренда.

Пока потребители не испытали три года реальных потерь заработной платы из-за инфляции во многих частях мира. Теперь клиенты более чувствительны к цене и ищут лучшую ценность за свои деньги. И лучшее часто означает: много, высокого качества и долговечное. Другими словами: Chipotle, которое взволновало многих американцев своей здоровой мексиканской кухней, где цепочка недавно увидела особенно сильный рост.

В то время как рыночная стоимость Chipotle выросла на 24% с начала года, Starbucks упала на 18%. В последнее время Chipotle торговалась почти как роскошная акция, с коэффициентом цены к прибыли 50. Даже горячие технологические акции, такие как Nvidia и Microsoft, кажутся умеренно оцененными по сравнению с Chipotle.

Нарасимхан не смог вывести Starbucks из кризиса. Человек, стоящий за успехом Chipotle, Брайан Никкол, теперь возглавит Starbucks 9 сентября. До этого временно исполняющим обязанности CEO будет финансовый директор Рэйчел Руджери, а Нарасимхан должен покинуть компанию сразу. У Никкола впереди много работы, оставленной его предшественником. Под руководством Нарасимхана Starbucks почти не оправдал ожиданий Уолл-стрит. Прогноз выручки на этот год уже дважды понижался, что привело к постепенной потере доверия к Нарасимхану. Даже патриарх Starbucks Ховард Шultz публично критиковал состояние компании, написав в профессиональной сети LinkedIn, что компания "потеряла свою репутацию" и что "Ответ не в данных, а в магазинах". Он призвал уделять больше внимания опыту клиентов в магазинах.

Шultz имел в виду стратегию Нарасимхана по повышению эффективности Starbucks. Акцент был сделан на более короткие время ожидания, быстрая оплата, более дешевые цены на покупку, гладкие логистические операции и так далее. Нарасимхан действовал как менеджер по перестройке и эксперт по реструктуризации, а не как менеджер по продукту. Этот тип менеджера иногда востребован потому, что он приносит краткосрочную прибыль. Однако многие концепции не выдерживают испытание временем. Последний пример - производитель спортивной одежды Adidas, который initially performed well under CFO Kasper Rorsted, but then the product pipeline dried up under the efficiency maxim. Only since the new CEO Bjørn Gulden came on board, a confessed product manager, has it been running again. The motto is: you have to put something in at the top to get something out at the bottom.

Патриарх Starbucks Ховард Шultz теперь надеется на тот же эффект с Брайаном Никколом. 49-летний Никкол имеет обширный опыт работы в ресторанной индустрии. После работы в Pizza Hut и Taco Bell он стал CEO Chipotle в 2018 году. В заявлении Starbucks говорится, что его "фокус на людях и культуре, бренде, инновациях в меню, операционной excellence и цифровой трансформации" установил новые стандарты в отрасли и стимулировал значительный рост и создание стоимости. Другими словами: Никкол стремится улучшить продукт. И если продукт хорош, то доходы и эффективность последуют естественным образом.

В самом деле, под руководством Никкола выручка Chipotle почти удвоилась, а прибыль увеличилась почти в семь раз. Курс акций компании также вырос почти на 800 процентов во время его пребывания. Доверие инвесторов к лидерству Никкола было очевидно во вторник, когда акции Chipotle упали почти на 12 процентов на пике.

Между тем, Шultz оптимистичен. Он приветствует Никкола словами: "Я верю, что он лидер, которого Starbucks нуждается в этот критический момент своей истории. Он имеет мое уважение и полную поддержку".

