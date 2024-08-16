- Брайан Адамс не любит музыкальные сервисы.

Певец в жанре рок Брайан Адамс ("Лето 69-го") не является большим поклонником сервисов потокового воспроизведения музыки. "Я не тот человек, который подписывается на всевозможные музыкальные платформы. Я делаю это, только когда нужно", - сказал 64-летний Адамс газете Tagesspiegel, добавив, "Я немного боюсь алгоритмов". В целом, он не слушает много музыки в повседневной жизни, предпочитая слушать радио во время вождения и на гастролях.

"Обычно я нахожу музыку, которую мне нравится", - продолжил Адамс. Для этого он часто использует видеоплатформу YouTube. В начале сентября запланирован концерт канадского певца, который откроет выставку Internationale Funkausstellung (IFA) в Берлине. Адамс также добился успеха как фотограф.

Несмотря на свои опасения по поводу сервисов потокового воспроизведения музыки, Брайан Адамс время от времени использует их для открытия новой музыки. Однако его любимый метод - это радио и YouTube, как он сказал: "Обычно я нахожу смешанные жанры, которые мне нравятся, на YouTube".**

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