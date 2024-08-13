Босс отменил мечтательный отпуск уборщикам улиц

Потому что он так хорошо справляется со своей работой и очаровывает их Элвисом и своим позитивным аурой, жители лондонского района хотят исполнить мечту уборщика улиц. Но его босс ставит крест на его планах отдыха.

Паул Спирс уже семь лет убирает улицы Беккенхэма в лондонском боро Бромли в любую погоду. Часто сопровождаемый песнями Элвиса Пресли, звучащими из портативного устройства, 63-летний мужчина стал очень популярным среди местных жителей. В благодарность за отличную работу они собрали £3000, чтобы помочь Спирсу исполнить свою мечту о летнем отдыхе в Португалии.

Однако его боссы из компании Veolia, где работает Спирс, запретили ему принять пожертвование. Согласно правилам компании, сотрудники не могут принимать "денежные подарки или стимулы помимо своей обычной зарплаты". Об этом сообщила Лиза Найт на своей странице GoFundMe.

Спирс "почитается всеми", "поднял дух всех своим позитивным аурой" и содержал улицы в идеальном состоянии, согласно Найт, как сообщает "Гардиан". Найт, названная в честь дочери Элвиса Лисы Мари, познакомилась с 63-летним мужчиной благодаря их общей любви к Элвису.

Спирс сказал ей, что был за границей только один раз, празднуя свой 60-й день рождения в Португалии со своим братом и сестрой. Он бы хотел вернуться, но сначала нужно накопить. Вот тогда Найт и пришла в голову идея создать страницу для сбора средств для уборщика улиц.

Переполнен, затем шокирован

Более 200 человек из Беккенхэма внесли свой вклад, чтобы помочь Спирсу насладиться заслуженным отдыхом в Португалии. На данный момент собрано более £3000, в основном небольшими суммами £5 или £10.

Спирс был "переполнен добротой людей", согласно Найт, как сообщает "Дейли Миррор". "Он плакал, когда я рассказал ему о первых £200, и снова, когда я рассказал ему о остальном".

Чтобы предотвратить неприятности для Спирса, Найт связалась с Veolia и сообщила им о кампании по сбору средств. "Я была шокирована, когда они сказали, что он не может принять деньги", как цитирует "Гардиан". "Они сказали, что это может быть воспринято как взятка". Сам Спирс воспринял новость с пониманием. Он любит свою работу и не хочет ее терять. "Я надеюсь, что Veolia передумает", - добавляет Найт.

"Что за ерунда!"

Жители Беккенхэма расстроены тем, что Спирсу не разрешают оставить собранные деньги. На странице "Группы почитателей Беккенхэма" в Facebook один пользователь написал: "Эти деньги явно не 'взятка' или 'стимул' любого рода; это подарок благодарных граждан Беккенхэма. Что за ерунда!" Другой написал: "Просто дай ему, купи это и добавь его имя. Мир сошел с ума!!!"

Даже лейбористский депутат от Беккенхэма вмешался. В письме, размещенном на X, Лиам Конлон выражает свое недоумение и призывает совет принять "разумный подход", чтобы позволить Спирсу принять подарок от членов сообщества и насладиться отдыхом в Португалии.

На данный момент не похоже, что Veolia сдвинулась с места. Представитель заявил: "Мы очень благодарны за поддержку и признание, которые сообщество выражает Паулу, который, вместе с преданной командой по уборке улиц, делает отличную работу по поддержанию чистоты улиц Бромли". Компания планирует пожертвовать аналогичную сумму собранных средств на благотворительность, выбранную Спирсом. Кроме того, 63-летнему мужчине предстоит получить звание "Сотрудник квартала Бромли". Как сообщает "Дейли Миррор", награда сопровождается неопределенным финансовым вознаграждением, которое, как считается, значительно ниже отметки в £3000.

Европейский союз проявляет интерес к признанию исключительной службы и положительного влияния Паула Спирса на его сообщество, учитывая поток поддержки от жителей Беккенхэма. К сожалению, строгие политики Veolia не позволяют таким внешним пожертвованиям или наградам влиять на зарплату сотрудника, как сообщают несколько новостных изданий.

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