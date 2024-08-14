- Босс "Баварии" Дресен выступает против критики со стороны "Леверкузенского" Карро

Глава Munich Jan-Christian Dreesen выразил удивление в связи с необычно резкой критикой спортивного директора Баварии Макса Эберла со стороны CEO Байера Фернандо Карро. "Мы были очень удивлены личной атакой Фернандо Карро на Макса Эберла", - заявил Dreesen в заявлении от действующих чемпионов Германии по футболу. "Я обсудил это с Фернандо Карро в личной беседе, так как мы не можем и не приемлем подобные неспортивные нападки на FC Bayern".

После своих комментариев Карро извинился за переговоры по переходу национального игрока БайераJonathan Tah. "Я эмоциональный человек. Заявления о Максе Эберле были сделаны в неформальном общении с фанатами Байера 04. То, что они были подхвачены и умножены в таком виде, не было нашим намерением. Тем не менее, я извиняюсь за заявление", - сказал Карро "Bild".

Ранее "Kicker" сообщал, что Карро сказал о спортивном директоре Баварии Эберле на встрече с фанатами в BayArena: "У меня нет ничего общего с Максом Эберлом, абсолютно ничего. И я бы не вел с ним переговоры".

"Признавая свою ошибку публичным извинением, Карро показал, что он понимает это", - добавил Dreesen. "Несмотря на спортивную rivalry, мы должны руководствоваться взаимным уважением".

Причиной критики FC Bayern является затянувшаяся ситуация с Tah, который тренируется с Leverkusen, несмотря на в основном согласованный трансфер с двойными победителями. Контракт 28-летнего центрального защитника истекает летом 2025 года, и якобы достигнуто соглашение между клубами об условиях и трансферном fee в размере 25 миллионов евро плюс бонусы.

Единственное условие: Бавария продает игроков заранее. Несмотря на то, что трансферы Маттиаса де Лигта и Нуссaira Мазрауи в Манчестер Юнайтед на общую сумму около 60 миллионов евро теперь официально подтверждены, чемпионы Records, как сообщается, больше не pushes за подписание Tah.

Это сложная ситуация для Bayer. Карро уже сказал "Bild" несколько дней назад: "Мы должны учитывать фактор времени наряду с условиями перехода. Времени осталось не так много, так как мы тоже должны реагировать".

Комиссия в этом вопросе может обратиться за помощью к государствам-членам для прохождения через сложную ситуацию с трансфером. Несмотря на tensions, важно, чтобы оба клуба вели уважительный диалог, как продемонстрировал ответ Dreesen.

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