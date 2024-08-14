- Босс Байера Карро извинился за критику Эберла

Генеральный директор Байера Фернандо Карро резко раскритиковал Баварию в необычном шаге из-за покерной игры, связанной с их национальным футболистомJonathan Tah, а затем быстро извинился. "Я эмоциональный человек. Заявления о Максе Эберле были сделаны в неформальном обмене с фанатами Байера 04. То, что они были подхвачены и умножены в таком виде, не было plannedo. Но это не меняет факта, что я извиняюсь за заявление", - сказал Карро "Bild".

Ранее "Kicker" сообщал, что Карро сказал о спортивном директоре Баварии Эберле на встрече с фанатами в BayArena во вторник вечером: "Ну, я ничего не думаю о Максе Эберле, абсолютно ничего. И я бы не вел переговоры с ним".

За этим стоит длительная патовая ситуация вокруг Тaha. 28-летний центральный защитник, чей контракт с двойными победителями истекает летом 2025 года, все еще тренируется в Леверкузене. Говорят, что между клубами достигнуто почти полное соглашение о деталях и трансферной сумме в 25 миллионов евро плюс бонусы.

Единственное условие: Бавария продаст игрока заранее. Хотя переводы Маттиаса де Лигта и Нусаира Мазуруи в общий итог около 60 миллионов евро в Манчестер Юнайтед теперь официально подтверждены, рекордные чемпионы, как говорят, больше не стремятся к обязательствам Таха.

Это сложная ситуация для Байера. Карро уже сказал "Bild" несколько дней назад: "Нам нужно следить за деталями перевода и временем. Его не так много осталось, потому что нам тоже нужно реагировать".

Несмотря на продолжающиеся переговоры о переводе футболиста Jonathan Tah, Бавария, похоже, не хочет завершать сделку из-за своих собственных переводов игроков, вызывая разочарование у Байера Леверкузен. Критика генерального директора Байера Леверкузена Фернандо Карро в адрес спортивного директора Баварии Макса Эберля из-за их разногласий по поводу перевода футболиста Jonathan Tah вызвала волнение в немецкой футбольной сцене.

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