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"Боруссия" одержала победу над "Айнтрахт" в первом матче Сахина

В «Боруссии Дортмунд» дела пока не идут гладко. Несмотря на победу в начале против Франкфурта под руководством нового главного тренера Сахина, он недоволен многими аспектами. Фанаты высказывают недовольство спорным соглашением.

 and  Michael Bootcampf
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- "Боруссия" одержала победу над "Айнтрахт" в первом матче Сахина

Первый матч Нури Шахина в качестве главного тренера «Боруссии» Дортмунд завершился победой. В субботу вечером BVB обыграл «Айнтрахт» Франкфурт со счетом 2:0 (0:0), благодаря улучшенной игре во втором тайме. Замененный Джейми Гиттенс (72-я минута) сравнял счет и забил второй гол в компенсированное время (90.+3), сняв напряжение с Шахина.

Дортмунд одержал свою 51-ю победу в Бундеслиге над Франкфуртом, чаще побеждая над ними, чем любой другой командой. Победа далась западнофаламцам непросто, и они стремятся бороться за чемпионство в этом сезоне.

«Я был так взволнован, как ребенок перед матчем», - сказал 35-летний чемпион Дортмунда 2011 года. Однако у Шахина было мало поводов для радости во время матча.

Начало эпохи после ухода ветеранов Матса Хуммельса и Марко Ройса было напряженным и скованным. Франкфурт беспокоил Дортмунд быстрыми рейдами, постоянным давлением и ловкими передачами.

Новичок Хьюго Экитике, который показал свой потенциал в матче Кубка Германии против «Эйнгештрауха» всего несколько дней назад, оставался опасным на протяжении всего матча. Команды обменялись немногими явными шансами до перерыва, и Дортмунд не хватало атакующей мощи.

Тактические изменения Шахина повернули игру в пользу Дортмунда. Во втором тайме Дортмунд показал больше энергии и сосредоточенности. Шахин выпустил Максимилиана Бейера вместо разочаровывающего Карима Адееми и Джейми Гиттенса вместо Дониелла Мэйлена. Этот ход окупился, когда 20-летний англичанин забил потрясающий гол, чтобы выйти вперед, и завершил comeback всего за несколько минут до финального свистка.

Возвращение рефери Феликса Цвайера на Signal Iduna Park прошло без инцидентов, несмотря на отсутствие почти три года. Цвайер подвергся критике за свои решения в высокопрофильном матче против «Баварии» в конце 2021 года, и Джуд Беллингхэм из Дортмунда выразил свое недовольство, косвенно сравнивая его с рефери-скандалом Роберта Хойзера. Цвайер затем взял перерыв, сославшись на «интенсивно напряженные события и моменты», повлиявшие на его семью, и даже угрозы смерти.

Во время матча болельщики Дортмунда провели акцию протеста против спорной сделки с компанией-производителем вооружений Rheinmetall. Дортмунд подписал контракт с Rheinmetall в конце мая.

«Не связывайте нас с вашими танками», - гласил баннер на южной трибуне во втором тайме. «Деньги выше ценностей», - гласил другой. Болельщики на южной трибуне молчали при возобновлении игры в течение нескольких минут, выражая свое неодобрение сделки перед и во время матча символическими красными карточками.

Комиссия, известная как коллективное тело, помогающее главному тренеру Дортмунда, может обратиться за помощью к государствам-членам при планировании сложных матчей, подобных тому, что был против Франкфурта. Несмотря на initial struggles of Sahin, he demonstrated resilience by making tactical adjustments, which were crucial in turning the game around.

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