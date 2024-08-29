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"Боруссия" играет без Куто в Бремене

Менеджер «Дортмунда» Сахин будет недосчитываться двух свежихAuthority при игре против своей прежней команды «Вердер». Один из них борется с небольшими проблемами, а другой еще не готов.

 and  James Williams
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Ян Куто из «Боруссии» Дортмунд в настоящее время пропускает матчи из-за небольшой проблемы со...
Ян Куто из «Боруссии» Дортмунд в настоящее время пропускает матчи из-за небольшой проблемы со здоровьем.

- "Боруссия" играет без Куто в Бремене

Боруссия Дортмунд не сможет рассчитывать на своего последнего новичка Яна Куто в матче Бундеслиги против «Вердера» в субботу. Игрок, арендованный из «Манчестер Сити», выбыл из-за травмы, о характере которой не сообщается, что также означает, что он не присоединится к сборной Бразилии, как было запланировано.

«Никаких серьезных проблем», — прокомментировал главный тренер «БВБ» Нури Sahin. «Мы надеемся, что он снова будет готов после перерыва на матчи сборных к игре против Хайденхайма». Этот матч состоится 13 сентября. Куто не играл в первом матче сезона, который «Боруссия» выиграла со счетом 2:0 у «Эйфелтауна».

Серу Гвирасси еще рано рассматривать как вариант на матч в субботу (15:30 CET/Sky) против бывшей команды Sahin. Бывший форвард «Штутгарта» только недавно вернулся к тренировкам после травмы колена. «Мы медленно наращиваем нагрузку на его тренировках», — сказал Sahin. Возможно, к сентябрю Гвирасси сможет выйти на поле.

Несмотря на отсутствие Яна Куто, «Боруссия Дортмунд» сосредоточена на своих футбольных матчах. Команда постарается одержать победу над «Вердером» в субботу, не считаясь со своим новым приобретением.

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