"Боруссия" Дортмунд преследовал питчера без доказательств веры.

Никлас Фюллькруг вернулся в Германию после перехода в "Вест Хэм Юнайтед". В штаб-квартире DFB он нашел знакомую обстановку в Херцогенаурахе. Он затронул сложные темы, в том числе вылет Германии на Евро и свой уход из БВБ.

Во время викторины в такси DFB Фюллькруг заметил: "Не из Америки, я бы предположил", когда ему задали вопрос о происхождении Битлз. На оживленной пресс-конференции в Херцогенаурахе он пошутил: "Похоже, я еще не полностью адаптировался к Англии, как в спорте, так и лично, и музыкально тоже".

Фюллькруг, второй лучший бомбардир (13 голов) в сборной на Лиге наций под руководством тренера Юлиана Нагельсманна, осуществил еще одну мечту с летним переходом в Премьер-Лигу. Тем не менее, он сразу же признал значительные изменения, которые приходят с этим переходом. "Переезд за границу - это совсем другое дело, чем переезд из Бремена в Дортмунд", - сказал он, "тренировки, окружение и стили игры кардинально меняются".

"Ошеломляющая поддержка" от "молотобойцев"

Фюллькруг знал, что подписание Серу Гюирасси на его позицию в "Боруссии Дортмунд" не было "самым обнадеживающим голосом доверия" для него. Однако это побудило его рассмотреть возможность перейти "в совершенно новую среду" - Премьер-Лигу. Он находит "ошеломляющую поддержку, ошеломляющую признательность" в "Вест Хэме", называя это "огромным вызовом", который он готов принять.

Тем не менее, он еще не завоевал место в стартовом составе в первых четырех играх чемпионата, проведя на поле в общей сложности 137 минут и не добившись результата, соответствующего его трансферной стоимости в 27 миллионов евро. Его конкурент, Михаил Антонио, который регулярно выходил в стартовом составе, разделяет это неудобное положение. "Мне был представлен четкий план", - заверил Фюллькруг, и он остается уверенным, "Я верю, что все произойдет согласно плану".

"Кардинально изменившаяся команда"

Сборная Германии дает Фюллькругу чувство безопасности. Несмотря на то, что он не был регулярным стартовым игроком на домашнем Евро, он забил два гола, выйдя на замену, продемонстрировал огромный командный дух и на протяжении длительного времени был важным голосом в команде, заслужив место в совете команды от Нагельсманна.

Возвращение Фюллькруга в Херцогенаурах было отмечено скромностью и печалью. "Боль, которую я почувствовал после Евро, заключалась в том, что это путешествие закончилось", - подчеркнул он, "во время турнира мы чувствовали замечательное единство в Германии. Все вокруг нас было положительно. Путешествие само по себе является целью для меня".

Теперь, в "кардинально изменившейся команде", появляется новая иерархия, и Фюллькруг сыграет важную роль в заложении ее основ. В то время как другие могут отступить, он выходит вперед, "Вот почему я имею значение и конкретную роль здесь. Я беру на себя внефутбольные аспекты, которые не каждый игрок хочет обрабатывать". Нагельсманн, высоко коммуникативный национальный тренер, ценит это.

Тем не менее, чтобы завоевать место в стартовом составе, ему нужно как можно быстрее адаптироваться к клубу и своей семье. Он уже привык к вождению по левой стороне и его английские навыки заслуживают похвалы, "У меня нет проблем с левым движением. Мой английский также quite good". Магазин, тематически связанный с Ливерпулем и пластинками Битлз, также должен быть в его списке дел.

На пресс-конференции Фюллькруг упомянул свою адаптацию к Англии, сказав: "Похоже, я еще не полностью адаптировался к Англии, как в спорте, так и лично, и музыкально тоже". Позже он выражает благодарность "Вест Хэму", сказав: "Я нахожу ошеломляющую поддержку и ошеломляющую признательность в "Вест Хэме Юнайтед", что является огромным вызовом, который я готов принять".

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