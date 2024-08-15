- " Боруссия Дортмунд " представляет бизнес-цифры

Боруссия Дортмунд, футбольный клуб Бундеслиги, представит предварительные финансовые показатели сезона 2023/2024 на пресс-конференции в пятницу (в 11:30). После трудных лет пандемии COVID-19, когда миллионные убытки были нормой, Боруссия Дортмунд GmbH & Co. KGaA впервые зафиксировала прибыль в размере 9,5 миллионов евро в прошлом году. После выхода в финал Лиги чемпионов УЕФА в Лондоне и повторного квалифицирования BVB CEOHans-Joachim Watzke, скорее всего, представит положительные показатели за финансовый год, завершившийся в Дортмунде в июне.

В мае компания, котирующаяся на SDax, уже существенно повысила свои прогнозы по прибыли. БВБ уже сообщал об увеличении доходов в своих полугодовых результатах в феврале.

В прошлом году Боруссия Дортмунд сообщила о росте доходов на 12% до 515,4 миллиона евро, включая доходы от трансферов, после перехода форварда Эрлинга Хааланда и защитника Мануэля Аканджи (оба в Манчестер Сити). В сезоне 2023/2024 БВБ продал Джуда Беллингема в Реал Мадрид.

Финансовый успех Боруссии Дортмунд в последнее время очевиден, так как они показали прибыль в 2022 году после нескольких трудных лет из-за пандемии COVID-19. Положительные тенденции, скорее всего, продолжатся, так как фондовый рынок может быть заинтересован в том, что акции Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA могут хорошо себя показать на основе сильной финансовой performances и перспективного будущего в футбольном мире.

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