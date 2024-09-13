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Боруссия Дортмунд первой выполнила свои волшебные игры, впоследствии обеспечив победу.

 and  Mark Rodriguez
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Боруссия Дортмунд первой выполнила свои волшебные игры, впоследствии обеспечив победу.

В первом тайме "Боруссия Дортмунд" доминировала над "1. FC Хайденхайм", а Karim Adeyemi возглавлял атаку. С двумя голами на счету, одной результативной передачей и впечатляющей игрой в атаке, казалось, что уверенная победа уже в кармане. Однако спорный пенальти в ворота Дортмунда нарушил их ритм, и они начали проседать в хаотичной концовке. Когда надежда уже казалась потерянной, на поле появился Emre Can.

Подстегнутые дублем Adeyemi, "Боруссия" возглавила таблицу Бундеслиги после победы со счетом 4:2 (3:1) над "1. FC Хайденхайм". Несмотря на несколько ошибок в обороне, "БVB" все же одержал победу, в том числе благодаря блестящей игре Adeyemi и решающему пенальти от Капитана Кана. Тем не менее, Хайденхайм усложнил себе задачу, позволив слишком много моментов и допустив ошибки. Забив голы с Marvin Pieringer (39') и Maximilian Breunig (74', пенальти), Хайденхайм показал характер, но в итоге потерпел первое поражение в сезоне и упустил лидерство в лиге.

"Боруссия" стартовала как бушующий огонь

"Боруссия" начала матч с полной самоотдачей, быстро найдя свой ритм и сыгравшись с партнерами. Национальный игрок Pascal Groß (6') не смог воспользоваться ранним моментом, но Donyell Malen этим шансом воспользовался в полной мере. Неточный удар голландца все же прошел мимо Kevin Müller, выведя "БVB" вперед.

Adeyemi, набравший форму после голов за сборную U21, был неудержим. Хайденхайм не мог угнаться за немецким форвардом, часто ошибаясь с передачами. Тренер Frank Schmidt все больше раздражался, наблюдая за развалом игры, даже надежныйPaul Wanner не мог взять ситуацию под контроль.

Несмотря на кратковременное пробитие обороны "БVB" благодаря удачному голу головой Marvin Pieringer со стандарта, преимущество дортмундцев было недолгим. Быстрый ответ Adeyemi (17') и стремительная контратака "Боруссии", завершившаяся третьим голом (37'), сделали первый пропущенный гол в сезоне казаться незначительным.

Adeyemi неудержим, часть вторая

Во втором тайме Adeyemi продолжал терроризировать оборону Хайденхайма, едва не забив после быстрого прохода (52') и создав момент в результате комбинации с Guirassy. Несмотря на неудачную попытку француза обработать resulting cross, "Боруссия Дортмунд" сохраняла преимущество. guirassy имел несколько неплохих моментов, но день у него не задался.

В середине второго тайма Marcel Sabitzer, вышедший на замену, казалось, поставил точку в матче, но радость "Боруссии" была недолгой. Национальный игрок Pascal Groß был пойман на руке в ходе атаки, открыв дорогу Maximilian Breunig для реализации пенальти и началу штурма Хайденхайма.

Решившие отобрать очки хозяева обрели второе дыхание, заставив "Боруссию" играть более осторожно и фокусируясь на контратаках. Несмотря на еще один спорный пенальти в ворота Дортмунда из-за рукой Traoré, "Боруссия" удержала победу.

Второй тайм начал Julian Brandt, который стал ценным дополнением к атаке "Боруссии". Точными передачами и ловким дриблингом он помог сохранить преимущество своей команды.

Несмотря на натиск Хайденхайма в конце матча, Brandt сыграл ключевую роль в том, чтобы "Боруссия" удержала три очка.

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