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"Боруссия Дортмунд" отвечает на спекуляции о трансферы Мукоко: "Трансферный рынок остается активным"

Линия attaque Боруссии různých прочна. Юссуфа Мукоко, возможно, получит мало игрового времени. Он выражает желание покинуть клуб, в нём заинтересованы другие клубы. Боруссия не возражает против этой ситуации.

 and  John Stellmacher
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- "Боруссия Дортмунд" отвечает на спекуляции о трансферы Мукоко: "Трансферный рынок остается активным"

Верхи "Боруссии Дортмунд" сохраняют осторожность в отношении слухов о возможном уходе из клуба звездного форварда Юссуфа Мукоко. "Окно трансферов еще не закрыто, осталось пара дней. Продолжим переговоры", - сказал спортивный директор Себастьян Кель после победы "Боруссии" со счетом 4:1 над "1. FC Phoenix Lübeck" в первом раунде Кубка Германии в Гамбурге. "На данный момент никаких решений не принято. Будем наблюдать и видеть, как будут развиваться события".

19-летний Мукоко и полузащитник Салих Ӧзкан (26) были исключены из состава новым тренером "БВБ" Нури Шахином на первый официальный матч нового футбольного сезона. Шахин подчеркнул, что его решение в отношении Мукоко не связано с планами форварда по трансферу.

Испанские СМИ: "Бетис Севилья" заинтересован в Мукоко

"Это не мое решение. Я занимаюсь спортивными вопросами. Это было спортивное решение для обоих игроков", - сказал 35-летний Шахин после своего дебюта в качестве нового тренера. "Ребята тренировались хорошо. Но я могу взять с собой только ограниченное количество игроков. Просто так сложилось, что это были эти двое ребят".

По данным испанских источников, "Бетис Севилья" заинтересован в подписании Мукоко и сделал предложение. С учетом обилием нападающих в "Боруссии", шансы Мукоко, который совершенствовал свое мастерство в "FC St. Pauli" и затем в "Боруссии", на регулярную игру времени минимальны. Недавно "Боруссия" подписала Максимилиана Бейера из "TSG Hoffenheim" после ухода Никласа Фюллькруга в "Вест Хэм Юнайтед". Также за Мукоко якобы охотятся "Олимпик Марсель", "Страсбур" и "Ноттингем Форест". В "Боруссии" двухкратный интернационал все еще имеет контракт до июня 2026 года.

Окно трансферов еще открыто на несколько дней, что позволяет обсуждать потенциальные перемещения игроков, подобных Юссуфе Мукоко. Несмотря на сообщения испанских СМИ о заинтересованности "Бетис Севильи" в трансфере Мукоко, никаких решений со стороны "Боруссии Дортмунд" пока не принято.

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