- "Борussia Monchengladbach" - удачный удар: похвала за скромную помощь и упорные результаты

Тим Кляйндиенст, победитель матча, замечает, что "Боруссия Мёнхенгладбах" движется к лучшим позициям в лиге. "Приятно видеть, что все складывается и появляются признаки прогресса", - сказал новичок после победы своей команды со счетом 2:0 над "ВфЛ Bochum", забив гол (61.) и сделав голевую передачу (78.) сам.

Подобным образом Кевин Штёгер, также прокомментировавший положительную тенденцию, сказал: "У нас был фантастический старт сезона. Сейчас наблюдать за "Гладбахом" очень интересно".

Явный прогресс

Подобно неудачному поражению 2:3 в прошлом матче против действующих чемпионов "Байера", явный прогресс был заметен и в "Бохуме" для команды, занимавшей 14-е место в прошлом сезоне. Опять же, две свежие звезды Кляйндиенст и Штёгер сыграли значительную роль.

Кляйндиенст забил в нужный момент с ледяной точностью, а экс-игрок "Бохума" Штёгер мастерски контролировал середину поля. "Кевин и Тим - позитивные личности, которые могут мотивировать других. Видно, что другие более заряжены благодаря им", - похвалил спортивный директор Роланд Виркус.

Особое удовольствие в день рождения

Замечательная игра добавила удовольствия бывшему игроку "Хайденхайма" Кляйндиенсту в его 29-й день рождения: "Забить гол, сделать голевую передачу и одержать победу 2:0 на выезде в свой день рождения - не могло быть лучше. Это делает много хорошего перед перерывом на сборную", - сказал форвард.

Другие игроки "Боруссии Мёнхенгладбах" также кажутся более уверенными в себе, судя по их улучшающейся игре, возможно, благодаря влиянию Тима Кляйндиенста и Кевина Штёгера.

Позитивная энергия, принесенная Кляйндиенстом и Штёгером, не только повлияла на их товарищей по команде, но и распространилась на другие области клуба, с другими членами персонала, сообщающими об улучшении морального духа.

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