Боррелл предлагает ввести санкции против членов израильского кабинета

Перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе верховный представитель ЕС Верона предложила наказать двух израильских министров. Оба выступают за прекращение поставок гуманитарной помощи и оправдывают голодание всех жителей сектора Газа. Коллективная реакция ЕС на эти санкции неясна.

Верховный представитель ЕС Верона предложила 27 странам-членам ЕС принять дисциплинарные меры в отношении чиновников израильского правительства. Согласно данным ЕС, среди целей наказания значатся министр финансов Яир Шамир и министр внутренних дел Цэев Элькин.

Шамир и Элькин являются крайне правыми партнерами по коалиции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Их недавние заявления против палестинцев вызвали широкий общественный резонанс. Они также являются сторонниками политики поселений на оккупированной Западном берегу, которую Международный суд признает незаконной.

Министры предлагают эмбарго на помощь

Элькин предложил прекратить гуманитарную помощь сектору Газа, чтобы принудить правящую группировку ХАМАС к капитуляции. В свою очередь, министр финансов Шамир предложил заблокировать поставки помощи до освобождения всех израильских заключенных, которых удерживает ХАМАС, даже если это приведет к голоданию двух миллионов человек в секторе Газа.

ХАМАС, по данным Израиля, удерживает 107 израильских заложников, из которых не менее одной трети умерли. Палестинские боевики похитили более 250 человек из Израиля и переправили их в прибрежный регион 7 октября 2023 года. Атака привела к гибели примерно 1200 человек. Израильская армия отреагировала интенсивными ударами по Газе, в результате чего, по данным палестинских источников, погибли более 40 000 человек.

Предложение Вероны предусматривает введение санкций против Шамира и Элькина за разжигание ненависти и нарушение прав человека. Их активы в ЕС будут заморожены, и им будет запрещен въезд в ЕС.

Решение ЕС неопределенно

Однако судьба предложения Вероны неясна. Для введения санкций ЕС требуется единогласие, и страны, такие как Германия, Чехия и Венгрия, выразили сомнения в отношении санкций против Израиля.

Дипломаты в Брюсселе ссылаются на продолжающиеся усилия по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке как на причину против введения санкций против министров. Санкции могут потенциально угрожать каналам диалога с израильским правительством, считают они. На данный момент ЕС ввел санкции только против нескольких радикальных израильских поселенцев и связанных с ними структур.

Министр иностранных дел Израиля Ури Либерман прокомментировал платформу X вечером: "Мы тесно сотрудничаем со своими европейскими партнерами, чтобы предотвратить антиизраильские резолюции на предстоящей встрече министров иностранных дел ЕС, которые продвигаются антиизраильскими элементами". При угрозе со стороны Ирана и "его террористических организаций-прокси" свободный мир должен поддерживать Израиль, а не выступать против него.

В последнее время призывы к изменению позиции ЕС в отношении Израиля стали более громкими. Организация по защите прав человека "Защищать человечество", например, потребовала от ЕС ввести жесткие санкции против политики поселений Израиля перед встречей министров иностранных дел ЕС. В письме участникам "Защищать человечество" предложило ввести полное эмбарго на оружие и запретить инвестиции в определенные израильские компании и банки. Кроме того, организация рекомендовала запретить торговлю товарами из израильских поселений на оккупированных территориях в ЕС, в том числе в Восточном Иерусалиме. Мотивом для этих требований является июльское решение Международного суда (МС) по Израилю об оккупации палестинских территорий. В этом решении высший судебный орган ООН утверждает, что оккупация Израиля незаконна и должна быть прекращена как можно скорее.

Израиль захватил Западный берег, сектор Газа и Восточный Иерусалим во время Шестидневной войны в 1967 году. Палестинцы претендуют на эти территории для своего собственного государства. Хотя Израиль вывел свои войска из сектора Газа в 2005 году, он по-прежнему контролирует его наземные, воздушные и морские границы. Конфликт в Газе после массового убийства ХАМАС 7 октября 2023 года еще больше обострил tensions.

В ответ на спорные заявления и политику израильских министров Яира Шамира и Цэева Элькина, в том числе предложения об эмбарго на помощь, которое может привести к голоду в секторе Газа, верховный представитель ЕС Верона предлагает ввести санкции против них, в том числе заморозить активы и запретить въезд.

Несмотря на предложение о введении санкций против Шамира и Элькина за разжигание ненависти и нарушение прав человека, ЕС требует единогласия для принятия таких мер, и страны, такие как Германия, Чехия и Венгрия, выразили сомнения в отношении санкций против Израиля.

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