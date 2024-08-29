Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВойна с Израилем

Боррелл предлагает ввести санкции против членов израильского кабинета

 and  Anthony Ross
Время чтения 3 минут
ЕС предложило ввести единые штрафы против министра полиции Бatoires, выдвинутые Бorreлом.
ЕС предложило ввести единые штрафы против министра полиции Бatoires, выдвинутые Бorreлом.

Боррелл предлагает ввести санкции против членов израильского кабинета

Перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе верховный представитель ЕС Верона предложила наказать двух израильских министров. Оба выступают за прекращение поставок гуманитарной помощи и оправдывают голодание всех жителей сектора Газа. Коллективная реакция ЕС на эти санкции неясна.

Верховный представитель ЕС Верона предложила 27 странам-членам ЕС принять дисциплинарные меры в отношении чиновников израильского правительства. Согласно данным ЕС, среди целей наказания значатся министр финансов Яир Шамир и министр внутренних дел Цэев Элькин.

Шамир и Элькин являются крайне правыми партнерами по коалиции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Их недавние заявления против палестинцев вызвали широкий общественный резонанс. Они также являются сторонниками политики поселений на оккупированной Западном берегу, которую Международный суд признает незаконной.

Министры предлагают эмбарго на помощь

Элькин предложил прекратить гуманитарную помощь сектору Газа, чтобы принудить правящую группировку ХАМАС к капитуляции. В свою очередь, министр финансов Шамир предложил заблокировать поставки помощи до освобождения всех израильских заключенных, которых удерживает ХАМАС, даже если это приведет к голоданию двух миллионов человек в секторе Газа.

ХАМАС, по данным Израиля, удерживает 107 израильских заложников, из которых не менее одной трети умерли. Палестинские боевики похитили более 250 человек из Израиля и переправили их в прибрежный регион 7 октября 2023 года. Атака привела к гибели примерно 1200 человек. Израильская армия отреагировала интенсивными ударами по Газе, в результате чего, по данным палестинских источников, погибли более 40 000 человек.

Предложение Вероны предусматривает введение санкций против Шамира и Элькина за разжигание ненависти и нарушение прав человека. Их активы в ЕС будут заморожены, и им будет запрещен въезд в ЕС.

Решение ЕС неопределенно

Однако судьба предложения Вероны неясна. Для введения санкций ЕС требуется единогласие, и страны, такие как Германия, Чехия и Венгрия, выразили сомнения в отношении санкций против Израиля.

Дипломаты в Брюсселе ссылаются на продолжающиеся усилия по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке как на причину против введения санкций против министров. Санкции могут потенциально угрожать каналам диалога с израильским правительством, считают они. На данный момент ЕС ввел санкции только против нескольких радикальных израильских поселенцев и связанных с ними структур.

Министр иностранных дел Израиля Ури Либерман прокомментировал платформу X вечером: "Мы тесно сотрудничаем со своими европейскими партнерами, чтобы предотвратить антиизраильские резолюции на предстоящей встрече министров иностранных дел ЕС, которые продвигаются антиизраильскими элементами". При угрозе со стороны Ирана и "его террористических организаций-прокси" свободный мир должен поддерживать Израиль, а не выступать против него.

В последнее время призывы к изменению позиции ЕС в отношении Израиля стали более громкими. Организация по защите прав человека "Защищать человечество", например, потребовала от ЕС ввести жесткие санкции против политики поселений Израиля перед встречей министров иностранных дел ЕС. В письме участникам "Защищать человечество" предложило ввести полное эмбарго на оружие и запретить инвестиции в определенные израильские компании и банки. Кроме того, организация рекомендовала запретить торговлю товарами из израильских поселений на оккупированных территориях в ЕС, в том числе в Восточном Иерусалиме. Мотивом для этих требований является июльское решение Международного суда (МС) по Израилю об оккупации палестинских территорий. В этом решении высший судебный орган ООН утверждает, что оккупация Израиля незаконна и должна быть прекращена как можно скорее.

Израиль захватил Западный берег, сектор Газа и Восточный Иерусалим во время Шестидневной войны в 1967 году. Палестинцы претендуют на эти территории для своего собственного государства. Хотя Израиль вывел свои войска из сектора Газа в 2005 году, он по-прежнему контролирует его наземные, воздушные и морские границы. Конфликт в Газе после массового убийства ХАМАС 7 октября 2023 года еще больше обострил tensions.

В ответ на спорные заявления и политику израильских министров Яира Шамира и Цэева Элькина, в том числе предложения об эмбарго на помощь, которое может привести к голоду в секторе Газа, верховный представитель ЕС Верона предлагает ввести санкции против них, в том числе заморозить активы и запретить въезд.

Несмотря на предложение о введении санкций против Шамира и Элькина за разжигание ненависти и нарушение прав человека, ЕС требует единогласия для принятия таких мер, и страны, такие как Германия, Чехия и Венгрия, выразили сомнения в отношении санкций против Израиля.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В Брюсселе министр иностранных дел Германии Анналена Баerbock выступает за рассмотрение новых...
Политика

Бэрбок открывает двери для новых санкций Израиля

Официальные лица Израиля вызвали международный позор своими замечаниями, направленными против палестинцев. Высокопоставленный дипломат ЕС выступает за то, чтобы ЕС издал формальный ответ.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Туринская AfD собрание вновь с участием Höcke
Политика

Туринская AfD собрание вновь с участием Höcke

Пrominentная фигура AfD Йорн Хёкке отказывается от теледебатов со своими соперниками из-за забот о здоровье. Он планирует присоединиться к политической кампании на следующий день.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Происходит из демократической семьи, но выражает поддержку Дональду Трампу, Роберт Ф....
Политика

Роберт Кеннеди-младший стремится оказать помощь Трампу, что потенциально угрожает его выборам.

Кеннеди, ранее выступавший за свою кампанию, теперь поддерживает президентство Трампа. Тем не менее, один из ключевых элементов его стратегии может столкнуться с проблемами, возможно, из-за сложностей процесса выборов.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Ожидаемое существенное снижение темпов инфляции в Германии в августе
Политика

Ожидается значительное снижение уровня инфляции в Германии в августе

Ожидается значительное снижение уровня инфляции в Германии в августе После роста в июле, считается, что показатель инфляции в Германии существенно снизился в августе, согласно данным, опубликованным в четверг различными землями. В регионах, таких как Баден-Вюртемберг, Бавария, Бранденбург, Гессен, Северный Рейн-Вестфалия и Саксония, показатели инфляции значительно снизились. В частности, в Баден-Вюртемберге

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

В схеме выдачи карт для беженцев участвуют 14 штатов, однако Бавария и Мекленбург-Передняя...
Федеральные земли Германии

Закупки платежных карт остаются неопределенно задержанными

Цель карты для беженцев-ассистентов - снизить финансовую нагрузку на муниципалитеты и предотвратить предположительно поступление средств к торговцам людьми. Система стандартизации рассматривается в 14 федеральных штатах, однако процесс распространения сталкивается с дополнительными задержками.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Сохранение опекунов по-прежнему важно, несмотря на потенциальное снижение числа детей, требующих...
Федеральные земли Германии

Защитники левых предлагают временно прекратить использование детских садов в штате

Снижение рождаемости в Саксонии может привести к избытку педагогов и возможному закрытию детских садов. Введение временного запрета могло бы помешать такому сценарию.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Корпус в questãoe, не только сын известного киноактёра, также является значимым воспитателем в...
Панорама

Убийство в утопии отдыха - трагедия для наследника кинозвезды

После убийства немецкого бизнесмена в Таиланде прошлым летом еще одно отвратительное деяние вызвало общее возмущение. К счастью, это дело уже решено: Значимый человек признан виновным.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Оценка: заявление Боатенга относительно его бывшего партнера приемлемо для рассмотрения.
Общество

Оценка: заявление Боатенга относительно его бывшего партнера приемлемо для рассмотрения.

Длительное обсуждение былым футболистом его бывшей возлюбленной вызвало хаос в судебной системе. Недавно было вынесено новое решение.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно