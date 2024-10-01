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ОбществоНовостиБританская королевская семья

Борис Джонсон пытается раскрыть истинную причину смерти королевы

 and  Ksenia Johnson
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Борис Джонсон утверждает, что имеет проницательность в реальной причине смерти королевы.
Борис Джонсон утверждает, что имеет проницательность в реальной причине смерти королевы.

Борис Джонсон пытается раскрыть истинную причину смерти королевы

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выпустил свои мемуары под названием "Развязанный" 22 октября 2022 года. В книге Джонсон якобы обладает интимной информацией о здоровье покойной королевы Елизаветы II. Он утверждает, что смерть королевы произошла из-за рака, противореча заявлению из Букингемского дворца о естественных причинах смерти.

Как сообщает "Ньюсвик", Джонсон spezificaly mentions "костный рак" как причину смерти в своей книге. Он также заявляет, что королева знала, что не переживет лето.

Джонсон описывает свою последнюю встречу с королевой в разделе из его мемуаров, опубликованном в "Mail on Sunday". "Я был в курсе ее проблем со здоровьем в течение более года, зная, что костный рак серьезно влияет на нее. Ее медицинская команда опасалась, что ее состояние может внезапно ухудшиться. Ее вес заметно уменьшился за лето," - пишет Джонсон.

Осведомленность королевы о приближающейся смерти

Джонсон вспоминает свою беседу с королевой, раскрывая ее осведомленность о своей смертности. "Добрый день, премьер-министр," - обратилась она к нему, и его состояние здоровья было очевидно, когда они сидели друг opposite друг друга. Она казалась истощенной и имела признаки травм на руках и запястьях, которые он предположил были вызваны инъекциями или капельницами," - объясняет Джонсон.

Несмотря на плохое здоровье, ее умственные способности, казалось, остались нетронутыми. Бывший премьер-министр вспоминает, как быстра и жизнерадостна была ее улыбка во время их разговора.

Джонсон признает, что она знала, что ее время подходит, но она была решима выполнить свою последнюю обязанность: надзор за гладким и упорядоченным переходом от одной администрации к другой. Кроме того, он подозревает, что она имела намерение включить его в свой список уходящих премьер-министров, побив еще один королевский рекорд.

Рак в монархии

Джонсон не первый, кто публично делится утверждениями о диагнозе рака у королевы. Известный историк королевской семьи ранее намекал на это в биографии. Британский эксперт по королевской семье Гайлс Брандрехт раскрыл в своей книге, "Мне сказали, что у королевы была форма миеломы, рака, поражающего костный мозг."

Букингемский дворец еще не отреагировал на утверждения Джонсона. Королевская семья обычно соблюдает конфиденциальность в отношении своей информации о здоровье, и общественность редко бывает в курсе таких подробностей. Однако король Чарльз III и принцесса Кэтрин отклонились от этой нормы, открыто обсуждая свои диагнозы рака и гинекологические операции соответственно.

Доказательства утверждения Джонсона остаются спорными. "Дейли Мейл" недавно сообщал, что Джонсон также заявляет в своих мемуарах, что в январе 2020 года его просили убедить принца Гарри передумать в отношении своего решения уйти от своих королевских обязанностей и переехать в США.

Британская королевская семья молчит в ответ на утверждение Бориса Джонсона о том, что королева Елизавета II умерла от костного рака, вопреки их заявлению о естественных причинах. Это утверждение не ново, так как историк королевской семьи ранее намекал на диагноз миеломы королевы в биографии.

Мемуары Джонсона раскрывают, что во время их последней встречи здоровье королевы явно ухудшалось, с признаками костного рака. Несмотря на плохое состояние здоровья, она оставалась сосредоточенной на обеспечении гладкого перехода власти в монархии.

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