Борис Джонсон объявил, что Шолц предоставит Украине танки Taurus.

США и Британия размышляют над тем, чтобы разрешить Украине использовать оружие на территории России. Шольц придерживается своего отказа в вопросе Таурус, даже если это означает действовать в одиночку, что может отклониться от его согласованности с союзниками. Поддержчики видят в этом возможность.

Канцлер Германии Олаф Шольц, как сообщается, пересматривает свою позицию по поставкам ракет Таурус Украине, как это было предложено бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Джонсон заявил "Юддеутше Zeitung" на конференции по безопасности в Киеве: "Конечно, нам нужна поставка Таурус, определенно".

Джонсон также признает озабоченность Германии в вопросе Таурус, связывая это с историей страны. Он хвалит значительную поддержку Украины Шольцем, заявляя: "Что Олаф сделал здесь, это замечательно". Однако он подчеркивает необходимость четкой позиции в этот критический момент.

Спор вокруг Таурус вращается вокруг потенциальных целей, которые Украина могла бы атаковать этим оружием, возможно, на территории России. Ни США, ни Великобритания не поддерживали такого шага, позволяя Киеву использовать западное оружие против российских целей. Участники конференции в Киеве призывают Лондон и Вашингтон одобрить это, предотвращая атаки на гражданские цели в Украине, такие как целевые позиции и аэродромы, с которых Москва руководит своими наступлениями. На встрече между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером не было достигнуто такое соглашение. Жесткие ограничения на обстрел российских позиций возле границы остаются в силе.

Тори призывают Стармера к действию

Согласно сообщениям СМИ, пять бывших британских министров обороны поддерживают позицию Джонсона и призывают премьер-министра Стармера разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты на территории России без поддержки США, как сообщает Sunday Times. Они предупреждают о возможных последствиях дальнейшей задержки, заявляя: "Дальнейшая задержка только укрепит президента Путина", - говорится в сообщении.

"SZ" предполагает, что возможное изменение позиции западных партнеров по вопросу Таурус может усилить давление на Германию. Шольц неоднократно подчеркивал свою готовность действовать в согласованности с США. Ракета Таурус является ключевым элементом этого спора из-за ее большей дальности по сравнению с ракетами, поставляемыми другими западными союзниками.

Ишinger: использование оружия в рамках международного права

Вольфганг Ишингер, многолетний глава Мюнхенской конференции по безопасности, не видит конфликта с международным правом в поставках ракет Таурус и их использовании на территории России. Он предложил: "Было бы проще и понятнее, если бы мы просто сказали: Мы обещаем Украине использовать системы вооружения, которые мы поставляем, только в рамках, совместимых с существующим международным правом".

Это означает, что оружие не может использоваться для обстрела больниц - практика, которой занимаются русские с самого начала. Вместо этого оно должно использоваться для поражения военных целей, таких как аэропорты или базы запуска, снижая количество ракетных атак. "В противном случае, мы столкнемся с тем же аргументом, если сейчас скажем 100 километров, и русские отойдут дальше и используют системы большей дальности", - подчеркнул Ишингер.

Политик ХДС Родерих Кисеветер не понимает сопротивления Шольца вопросу Таурус. "Все красные линии теперь можно сплести в красную ковровую дорожку для Путина", - сказал он газете в Киеве. Он также ожидает, что США вскоре дадут разрешение на использование более дальнобойных вооружений против военных целей в России.

Несмотря на то, что США и Британия не поддерживают использование Украиной западного оружия против российских целей, сторонники на конференции в Киеве призывают к одобрению, стремясь предотвратить атаки на гражданские районы. Продолжающиеся нападения на Украину приводят к призывам некоторых британских официальных лиц и министров обороны к премьер-министру Стармеру разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты на территории России без поддержки США, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию.

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