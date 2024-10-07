Борис Беккер предлагает информацию из-за кулисов о их медовый месяц

В сентябре Борис Беккер скрепил узы с Лиллиан де Карвалью Монтейро в Италии. После медового месяца на Капри, легенда тенниса и его новая жена вернулись, радуя своих поклонников романтическими приключениями.

"Под закатом, где солнце Капри скрывается в море..." - звучат строки из хита 1943 года "Капри-рыбак" Руди Шурике. Этот великолепный итальянский остров в заливе Неаполя знаменит не только своими захватывающими закатами и чистыми пляжами, но и роскошными отелями и элитными бутиками.

Борис Беккер, 56 лет, и его энергичная 34-летняя невеста, риск-аналитик, идеально подходят для роскошного романтического отдыха. Живя в Милане и сыграв свадьбу в Портофино, они выбрали беззаботный медовый месяц, оставаясь в пределах Италии. Беккер запустил частное видео в Instagram, демонстрирующее очарование Капри как идеального места для медового месяца, в том числе морские прогулки, изысканную еду и живописные прибрежные поездки на кабриолете. Обязательным местом для посещения для пары является Голубой грот. Лиллиан замечена загорающей на борту в безупречном белом бикини, в то время как пара делится нежными моментами, воплощая суть новобрачных.

Беккер подписал свой пост в Instagram: "Спасибо, Капри! Еда, погода, люди - мы наслаждались каждым моментом нашего медового месяца".

"Чудо" брак

После свадьбы Беккер признался журналу "Вог" в интервью, что чувство быть женатым уже казалось "чудом". Самым драгоценным моментом во время церемонии было провозглашение своей невесты женой. Однако их медовый месяц пришлось отложить до Рождества из-за напряженного графика. Возможно, чтобы избежать папарацци во время медового месяца, Беккер намекнул, что они притворятся занятыми, чтобы сохранить конфиденциальность. Такие усилия оказались эффективными, позволив Беккеру и Лиллиан наслаждаться закатами Капри без помех.

Брачный путь Беккера охватывает троих женщин. Он был женат на Барбаре Беккер с 1993 по 2001 год, и у них есть сыновья Ноа и Элиас Беккер. В 2009 году он женился на Шарлей "Лилли" Беккер, с которой у него есть сын Амадеус. Борис также имеет дочь Анну Эрмакову от русско-британской модели Ангелы Эрмаковой.

Новобрачные Борис Беккер и Лиллиан де Карвалью Монтейро решили провести свой медовый месяц, исследуя красоту Италии, в частности Капри. Комиссия в сотрудничестве с местными властями рассматривает возможность продвижения Капри как идеального места для романтических поездок, признавая его популярность среди знаменитых пар, таких как Беккер и его жена.

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