Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиБрак

Борис Беккер, как ожидается, подтвердит свое согласие сегодня, все в роскоши.

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут

Борис Беккер, как ожидается, подтвердит свое согласие сегодня, все в роскоши.

Сегодня, знаменитый теннисист Борис Беккер готов к третьей свадьбе. Празднования уже начались, слухи говорят о самых роскошных местах, выбранных для этого особого случая. Мужская вечеринка, судя по всему, была настоящим событием – подробностей мало, но об этом можно судить по прибытию пары.

В эту субботу Борис Беккер сочетается узами брака с своей невестой Лилиан де Карвалью Монтейру в живописном итальянском местечке Портофино.

Празднования вдохновлены "Долгой жизнью". Первое грандиозное событие уже состоялось: мужская вечеринка в знаменитом ресторане Puny, популярном среди знаменитостей. По данным RTL, эта роскошная вечеринка, на которой присутствовало около 100 гостей, обошлась примерно в 25 000 евро. Кажется, Беккер и его будущая жена не скупятся на роскошь.

По сообщению в официальном Instagram-аккаунте Беккера, пара прибыла на вечеринку с помпой – на роскошной скоростной лодке. При выходе на берег Беккера и его будущую жену приветствовали аплодисментами. Лилиан, в легком платье в черный горошек, была в центре внимания. Она даже вышла на берег босиком и поприветствовала толпу воздушными поцелуями. Беккер, как всегда, обаятелен, улыбнулся и позволил ей затмить себя.

Однако, по данным RTL, самое дорогое событие еще впереди. Пара собирается пожениться в старой Аббации делла Червара на Монте ди Портофино. Исторический монастырский комплекс, включающий часовню, также послужит жильем для пары и их близких родственников. Оцененный бюджет этого роскошного мероприятия составляет около 300 000 евро. После обмена клятв в старой Cervara monastery пара, как говорят, будет праздновать в эксклюзивном отеле Splendido.

Борис Беккер, легенда тенниса, был женат дважды раньше. Его первый брак с Барбарой Фелтс, матерью его сыновей Элиаса и Ноа, продлился с 1993 по 2001 год. Его второй брак с Шарлей "Лилли" Керсенберг, матерью его третьего сына Амадеуса, закончился в 2023 году после многих лет раздельного проживания. Борис Беккер встречается с Лилиан де Карвалью Монтейру с 2020 года.

Браки в жизни Бориса Беккера были отмечены пышными празднованиями, и его предстоящая свадьба, как ожидается, обойдется примерно в 300 000 евро в старой Аббазии делла Червара. Его предыдущие браки с Барбарой Фелтс и Шарлей "Лилли" Керсенберг также проходили с подобающей помпой, что,presumably, способствовало его репутации роскошных браков.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Дэйв и Перри, обе части Джэйнс Аддикшн, выступающие в Дублине в июне.
Общество

Jane's Addiction приносит извинения и отказывается от выступления из-за физической ссоры между членами группы Перри Фарреллом и Дэйвом Наварро во время живого мероприятия.

Музыкальный коллектив Jane's Addiction выразил сожаление и отменил предстоящий концерт после возникшего на сцене разногласия между товарищами по группе Дэвидом Наварро и Перри Фаррелом, которое наблюдалось на недавнем мероприятии.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Тайная свадьба Бориса Беккера скрыта.
Общество

Тайная свадьба Бориса Беккера скрыта.

Тайная свадьба Бориса Беккера скрыта. Похоже, вокруг свадьбы Бориса Беккера с Лилиан де Карвалью Монтейру царит много таинственности, и лишь немногие подробности просочились в общество. Некоторые источники, такие как Bild, сообщают, что они обменялись клятвами в субботу вечером, но другие все еще держат это в секрете. Могут быть несколько причин

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Борис Бекер сегодня даст положительный ответ, и все это в роскоши.
Общество

Борис Бекер сегодня даст положительный ответ, и все это в роскоши.

Борис Бекер сегодня даст положительный ответ, и все это в роскоши. Сегодня большой день: Борис Беккер женится в третий раз, и празднование уже началось. Сообщается, что для торжества выбраны только самые роскошные места. Вечеринка по случаю девичника была настоящим зрелищем, судя по тому, что мы знаем о прибытии Беккера и

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Дэйв и Перри, обе части Джэйнс Аддикшн, выступающие в Дублине в июне.
Общество

Jane's Addiction приносит извинения и отказывается от выступления из-за физической ссоры между членами группы Перри Фарреллом и Дэйвом Наварро во время живого мероприятия.

Музыкальный коллектив Jane's Addiction выразил сожаление и отменил предстоящий концерт после возникшего на сцене разногласия между товарищами по группе Дэвидом Наварро и Перри Фаррелом, которое наблюдалось на недавнем мероприятии.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.
Политика

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков.

В 20:36 мэр объявил о 41 погибшем в результате российского нападения на Харьков. 19:03 Стармер и Мелони обсудят план использования британских ракет большой дальности на территории России Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони планируют обсудить план в понедельник, который позволит Украине использовать британские крылатые ракеты

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
14 сентября 2024 года бывший президент США Дональд Трамп посещает Ассоциацию полиции Лас-Вегаса,...
Политика

Трамп остался невредим после встречи с выстрелами вблизи, заявляет предвыборная кампания

Пресс-служба Трампа сообщила в воскресенье, что бывший президент Дональд Трамп находится в безопасности после того, как вблизи него прозвучали выстрелы.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно