Борис Беккер, как ожидается, подтвердит свое согласие сегодня, все в роскоши.

Сегодня, знаменитый теннисист Борис Беккер готов к третьей свадьбе. Празднования уже начались, слухи говорят о самых роскошных местах, выбранных для этого особого случая. Мужская вечеринка, судя по всему, была настоящим событием – подробностей мало, но об этом можно судить по прибытию пары.

В эту субботу Борис Беккер сочетается узами брака с своей невестой Лилиан де Карвалью Монтейру в живописном итальянском местечке Портофино.

Празднования вдохновлены "Долгой жизнью". Первое грандиозное событие уже состоялось: мужская вечеринка в знаменитом ресторане Puny, популярном среди знаменитостей. По данным RTL, эта роскошная вечеринка, на которой присутствовало около 100 гостей, обошлась примерно в 25 000 евро. Кажется, Беккер и его будущая жена не скупятся на роскошь.

По сообщению в официальном Instagram-аккаунте Беккера, пара прибыла на вечеринку с помпой – на роскошной скоростной лодке. При выходе на берег Беккера и его будущую жену приветствовали аплодисментами. Лилиан, в легком платье в черный горошек, была в центре внимания. Она даже вышла на берег босиком и поприветствовала толпу воздушными поцелуями. Беккер, как всегда, обаятелен, улыбнулся и позволил ей затмить себя.

Однако, по данным RTL, самое дорогое событие еще впереди. Пара собирается пожениться в старой Аббации делла Червара на Монте ди Портофино. Исторический монастырский комплекс, включающий часовню, также послужит жильем для пары и их близких родственников. Оцененный бюджет этого роскошного мероприятия составляет около 300 000 евро. После обмена клятв в старой Cervara monastery пара, как говорят, будет праздновать в эксклюзивном отеле Splendido.

Борис Беккер, легенда тенниса, был женат дважды раньше. Его первый брак с Барбарой Фелтс, матерью его сыновей Элиаса и Ноа, продлился с 1993 по 2001 год. Его второй брак с Шарлей "Лилли" Керсенберг, матерью его третьего сына Амадеуса, закончился в 2023 году после многих лет раздельного проживания. Борис Беккер встречается с Лилиан де Карвалью Монтейру с 2020 года.

Браки в жизни Бориса Беккера были отмечены пышными празднованиями, и его предстоящая свадьба, как ожидается, обойдется примерно в 300 000 евро в старой Аббазии делла Червара. Его предыдущие браки с Барбарой Фелтс и Шарлей "Лилли" Керсенберг также проходили с подобающей помпой, что,presumably, способствовало его репутации роскошных браков.

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