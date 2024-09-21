Борис Беккер и его жена столкнулись с бурной бурей

Примерно неделю назад Борис Беккер и Лилиан де Карвалью Монтейро обменялись клятвами в Портофино, Италия. После роскошного свадебного празднования молодожены вернулись к своим повседневным делам, но не обошлось без знакового события в Берлине.

Дебютируя как женатая пара, Борис Беккер и его жена блистали на гала-вечере Laver Cup в Берлине. Лилиан де Карвалью Монтейро поразила в изысканном черном вечернем платье, подчеркивающем ее фигуру. Платье с одним плечом украшало крупное цветочное украшение на правом плече и имело скромный шлейф.

Рядом с ней Борис Беккер был в таком же стильном черном костюме, дополненном свежей белой рубашкой и элегантным белым карманным платком. Он завершил свой образ черно-белым полосатым шелковым галстуком-бабочкой.

Влюбленная пара сказала свои "да" в субботу в Портофино, и фото украсили страницы "Вог".

"Мы встретились взглядами..."

В интервью "Вог" перед свадьбой 33-летняя невеста объяснила выбор места для свадьбы. Сначала они рассматривали Рим как свой любимый город. Но Лилиан де Карвалью Монтейро добавила: "Мы хотели место, которое символизировало бы наш дом, было бы сплетено в нашем общем существовании, место, которое мы узнавали и любили. То, что отражало бы нашу сущность." Альтернативой были Венеция, озеро Комо и Портофино.

Во время посещения Портофино в феврале они быстро нашли идеальное место. "Когда мы вошли в место проведения, у меня сразу же появилось видение нашей свадьбы", - поделилась она. "Мы обменялись взглядами, и стало ясно, что это место, где мы будем праздновать наш свадебный день".

Для Бориса Беккера это был третий поход под венец. Он был женат на Барбаре Беккер с 1993 по 2001 год и имеет двоих сыновей, Ноа и Элиаса. В 2009 году он женился на Лилли, с которой у него есть 14-летний сын, Амадеус. Борис Беккер также имеет дочь, Анну Эрмакову, от отношений с русско-британской моделью, Ангелой Эрмаковой. Он начал встречаться с итальянкой Лилиан де Карвалью Монтейро в 2020 году.

Знаменитая пара Борис Беккер и Лилиан де Карвалью Монтейро продолжали привлекать внимание после своей свадьбы, блистая на гала-вечере Laver Cup в Берлине как женатая пара. Их союз был впечатляющим, с Лилиан в изысканном черном вечернем платье, а Борис в стильном черном костюме.

После роскошной свадьбы в Портофино любовь знаменитой пары к теннису привела их в Берлин, где Борис Беккер принимал участие в событии Laver Cup.

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