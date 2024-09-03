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В руке смартфон, свайп в приложении, и перед вами чужое лицо. Проходит несколько мгновений, и выбор: нравится этот человек или нет. Свайп за свайпом, решение принимается.

Онлайн-знакомства больше не являются чем-то необычным. Согласно отчету Bitkom за 2022 год, 20 миллионов немцев пробовали Tinder, Parship, Bumble и других. Около 60% из них нашли длительные отношения через онлайн-знакомства, как показал опрос 1005 человек в возрасте 16 лет и старше в Германии.

Неопределенность среди молодежи

Молодые люди часто испытывают тревогу, когда выбор партнера широк. Как показало недавнее индийское исследование, представленное на конференции в Праге, большинство участников в возрасте от 18 до 30 лет чувствовали растерянность в поисках спутника жизни, особенно среди женщин.

Ученые связывают это с отредактированными фотографиями и изобилием вариантов в Интернете. Постоянное воздействие обработанных изображений может завышать ожидания от потенциальных партнеров. Кроме того, изобилие вариантов на сайтах знакомств и в социальных сетях, как отметил координатор исследования Чайан Мунши из Фонда Этопхилия в Сантиникетане, усложняет ситуацию. Молодых людей также часто бомбардируют сексуально откровенным контентом в социальных сетях, что меняет их восприятие потенциальных партнеров.

Усталость от знакомств

Вера Аретц, семейный терапевт и психолог из Кёльнской Высшей школы Фресенюс, советует избегать усталости от знакомств. Постоянная тревога и разочарование в онлайн-знакомствах могут привести к этому психосоматическому синдрому, как она объясняет в журнале "Журнал бизнеса и медиа-психологии". Около 14% пользователей сайтов знакомств страдают от этого синдрома, проявляющегося в эмоциональном истощении, цинизме и снижении производительности.

Те, кто наиболее подвержены усталости от знакомств, - это те, кто испытывает монотонность от постоянного пролистывания экранов в поисках интересного человека. Некоторые люди могут тратить часы на просмотр профилей и составление сообщений, но все равно остаются ни с чем.Ghosting - внезапное игнорирование или блокировка - также представляет риск для усталости от знакомств.

Согласно исследованию, наиболее подвержены риску те, у кого низкая самооценка или проблемы с привязанностью. Несмотря на справедливость, "Онлайн-знакомства несправедливы", - замечает Йоханна Дegen, социальный психолог и семейный терапевт из Фленсбурга. "Онлайн-знакомства крайне сексистские и исключающие. Люди с инвалидностью редко появляются на сайтах знакомств".

Обман, ложь и оптимизация

Возможно, именно поэтому люди стремятся представить себя в лучшем свете и выделиться среди других, как отмечает Дegen. Но она предостерегает: "Чем больше я оптимизирую свой профиль, тем больше стресса я испытываю, сталкиваясь с идеализированной версией себя и затем сталкиваясь с разочарованием другого человека на свидании".

Семейный терапевт Аретц подтверждает эту самооптимизацию у своих клиентов. Мужчины часто преувеличивают свой рост, а женщины - свой возраст в профилях. Обман в отношении уровня образования, статуса отношений и их классификации также распространен.

Похоже, это довольно распространено. Согласно индийским исследователям, даже некоторые люди в серьезных отношениях используют платформы для знакомств. Аретц поясняет, что знакомства во время отношений не всегда отрицательны. В некоторых случаях, таких как открытые отношения или когда пара хочет исследовать свою сексуальность с третьим лицом, это даже может быть положительно. Однако она подчеркивает, что сокрытие этой информации от партнера может привести к недопониманию.

Глобальные возможности

Аретц видит в виртуальных знакомствах важное преимущество - возможность связываться с потенциальными партнерами из отдаленных мест, что способствует межрасовым и межкультурным отношениям. Социальный статус играет меньшую роль. Как отмечает психолог, "Самое большое преимущество в том, что мы можем непринужденно и играючи общаться с почти невероятным количеством людей из разных социокультурных окружений, которых мы не встретили бы в нашей повседневной жизни - в школах, на работе или в супермаркетах".

И, вопреки распространенному мнению, люди на сайтах знакомств не ищут только кратковременных отношений. Только 6% пользователей ищут случайные связи, в то время как 71% стремятся к серьезным отношениям, согласно опросу Bitkom.

Как успешно знакомиться?

Некоторые семейные терапевты рекомендуют премиальные сайты знакомств для поиска "того самого", заявляя, что подписчики более надежны. Но для молодых людей Аретц советует бесплатные платформы, такие как Tinder или Okcupid, благодаря более молодой аудитории.

Каждый уникален и имеет свои предпочтения в партнере. Аретц советует не притворяться кем-то другим, например, публиковать только идеальные фотографии и хвастаться исключительными качествами. Вместо этого попробуйте привлечь своих предпочтительных людей честно: "Чтобы найти жемчужину в сене, нужно сжечь сено".

Несмотря на изобилие вариантов и отредактированные профили, многие люди все еще испытывают трудности с подлинным общением в цифровом пространстве знакомств. Это отразил участник исследования, сказавший: "Я люблю тебя за того, кто ты есть на самом деле, а не за отфильтрованную версию, которую я вижу онлайн".

В свете этих трудностей терапевт Аретц призывает пользователей подходить к онлайн-знакомствам с самосознанием, эмпатией и честностью. Она советует: "Важно помнить, что 'Я люблю тебя' - это больше, чем физическая привлекательность. Узнайте друг друга на более глубоком уровне, искренне узнавая друг друга".

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