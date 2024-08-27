Борьба с гендерной динамикой, эротическими анекдотами и вопросами наследства

День 13: Огни горят ярко! Давайте нырнем в джунгли вместе с Легендой Легат, который говорит: "Включи себя в это!" Сегодняшнее кино приключение переполнено жизнью, сексом, телами всех размеров, пожилыми женщинами, молодыми парнями и ужасным, ужасным феминизмом!

В то время как Кадер и Дэнни наслаждаются своей удачей в виде пакетов чипсов, которые они разделяют для радости лагеря после своей победы в команде, они всего лишь небольшая примета этого знаменательного дня. Этот день обо всем! Жизнь, сексуальный опыт, огромные размеры, мудрые женщины и интенсивная, интенсивная борьба за женское равноправие!

Сложные истории лесных легенд погружаются в замешательство, пытаясь классифицировать эти открытия. Мола с гордостью заявляет, что его жена - "королева" в их замке, но воздерживается от заявления о своем доминировании, вместо этого утверждая, что просто выполняет ее желания.

Его мантра в споре о гендере: "Вернуться к истокам", размышляет он, хотя и мягко. Может быть, есть кровельщики, но сколько их? И кто хочет "мужчину- акушерку"? Этот бурный феминизм, соглашаются многие, пересек некоторые границы, делая мужчин осторожными, чтобы не ошибиться.

Легат, как говорят, написал эссе на эту тему. Но мужчинам разрешается строить маски из мебели IKEA, но когда мужчины носят колготки, которые уже не женские, происходят казусы, подобные тому, что с Гигой.

"Учись на старых лошадях"

Пересек ли феминизм свои границы? Эрик колеблется, чтобы высказать свое мнение, выбирая осторожность, чтобы не усугубить ситуацию. Ну, давайте послушаем Молу еще раз. Он делится историями своего отца, рожденного от четырех женщин и имеющего восемь детей. Его тактика была решительной, почти "бродить как собака".

День 13 запускает разрыв в гендере, с матерями, вспоминающими о безответственных отцах и пустых местах в жизни их детей. Секс - это тема, которой все хотят. Элегантный Гиг, уважаемый как тот, кто имеет одно мытье, говорит о своих первых романтических встречах с женщинами - особенно старшего возраста.

Сексуальная связь, очарованная волнением ролевых игр, однажды объявила о своих намерениях 56-летней женщине, ища любовные утехи в Марселе в нежном возрасте девятнадцати лет. Хотя она была назначена спутницей его дяди, любовь Гига к ней была слишком сильной, и его дядя велел ему следовать за ее сердцем. Запертые в трансе, движение было минимальным, и леди упрекала своего новичка: "Не двигайся".

Наблюдение Молы за дискуссией переходит: "Учись на старых лошадях". Торстен также нашел себя погруженным в подобные встречи в возрасте пятнадцати-шестнадцати лет с женщиной намного старше. Мысли о правовых последствиях не возникают на заднем плане.

"Интимная сфера"

Женщины, которые "ударят" вас во время интимной близости, скрываются в этих укромных уголках, и, оглядываясь назад, почти утешительно, когда разговоры о сексе стихают, и беседы возвращаются к "поразительным" ногам Сары. Сочетая эстетику с фетишем ног, каждый фетишист ног возбуждается при виде ее, но Гиг все еще указывает на ее недостаток как "слишком тяжелый", с трудом вспоминая ее прежнюю красоту, способный только пробормотать в ее присутствии: "Похудей, дорогая!"

Сара, не колеблясь, превращает эти неудачные слова в еще одно выражение любви, побуждая физическое возвращение после этих "умственных сессий".

Наконец, все мужчины выбираются для испытания в джунглях!

"Великая борьба за пол!"

С одной стороны, есть Мола и Эрик, которые с нетерпением ждут возможности проявить себя, а с другой стороны, есть Торстен и Гиг. Их задача: нырнуть в бассейн, наполненный водой, где плавают ядовитые питоны, чтобы извлечь звезды. Перед боем Легат заявляет, что "Великая борьба за пол" будет сложнее для второй пары из-за колоссального роста Молы. Но Легат и Гиг вскоре обнаруживают, что эти так называемые "безмолвные ниндзя" не имеют слабостей.

С поразительной ловкостью они быстро вытаскивают звезды, закрепленные на дне бассейна, их победная полоса достигает впечатляющих 9 звезд менее чем за десять минут. Победители должны выбрать проигравшего, чтобы его исключили, и они единогласно голосуют за Торстена. Несмотря на явное удовольствие Эрика от предполагаемого унижения Легата и открытие его "превышенных границ", Легату трудно сдержать слезы от своего внезапного исключения, трогая сердца.

Глубокая скорбь исходит от человека, который, кажется, построил свою жизнь вокруг этого формата реалити-шоу. "Я мог бы заплакать, но гнев не хороший гид", бормочет Легат, его глаза наполняются слезами. Его горе очевидно, заставляя верить, что он прошел через все это в мире телевидения. Несмотря на прощания Сони и Яна, называющих "конец эпохи", это, возможно, не так много значит. В конце концов, мы узнали: неустанный воин, подобный Торстену Легату, не сдается. Для такого человека новые форматы неизбежны. Если нужно, он создаст их сам.

В середине лагеря джунглей группа решает принять участие в командообразующем занятии, выбирая самых сильных членов для сложной задачи. Несмотря на прогнозы Легата, "безмолвные ниндзя" отлично справляются, демонстрируя свою ловкость и силу.

После занятия лагерь собирается вокруг огня, вспоминая события дня. Среди историй Дэнни предлагает уникальный опыт, который она имела в лагере джунглей, желая поделиться своими чувствами о жизни в джунглях.

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